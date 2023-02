Las novedades musicales de la semana con Xavi Alfaro: Sebastián Yatra, David Bisbal, Blas Cantó y más

Viernes es sinónimo de novedades musicales en Europa FM. Una semana más, Xavi Alfaro te cuenta cuáles son los temas que llegan pisando fuerte.

Hay hueco para éxitos nacionales y superestrellas internacionales, sin olvidar los álbumes que contendrán estos recién estrenados singles. ¡Cuidado que queman, acaban de salir del horno!

Sebastián Yatra - Una noche sin pensar

Una Noche sin Pensar es la segunda canción que estrena Sebastián Yatra tras el éxito de Dharma, el disco con el que ha conseguido llevarse a casa dos Grammy Latinos y que además le valió una nominación para los recién celebrados Premios Grammy. El tema, que auna sonidos pop rock con el inconfundible sello del colombiano, llega acompañado de un videoclip protagonizado por la actriz Milena Smith en el que la pareja da tienda suelta a la pasión bajo la luz de la luna.

Jason Mraz - I Feel Like Dancing

Jason Mraz regresa a la música con I Feel Like Dancing, el primer sencillo de su nuevo álbum Mystical Magical Rhythmical Radical Ride. El artista vuelve a trabajar con el productor Martin Terefe, que fue su mano derecha en el exitosísimo disco We Dance. We Steal Things, que incluía hits masivos como I'm Yours o Lucky. Para el vídeo se unen al artista conocidos tiktokers en una boda llena de baile y diversión.

Yeico x Toni - ByDesign

Yeico x Tony ponen una piedra más en las bases del club banger patrio. Tras trabajar en el estudio con el productor PMP, los artistas presentan el tema By Design, un hit potente y pegadizo que tiene como misión la diversión de aquel que lo escuche. Un estreno que llega después de la gran acogida de su anterior single Spanish Breakfast.

David Bisbal - Ajedrez

Ajedrez es el primer adelanto de Me siento vivo, el nuevo disco de David Bisbal que verá la luz a lo largo de 2023 y que comparte nombre con la gira del almeriense para celebra sus 20 años de carrera. El cantante define esta canción como rupturista. "Es un sonido que nunca antes había compartido con mi gente", dijo al presentarla en sus redes sociales. Aledrez viene acompañada de un videoclip protagonizado por Bisbal junto a la actriz Esther Acebo (La casa de papel).

Blas Cantó - A Fuego

Lo de Blas Cantó es un no parar. Auryn, Eurovisión, programas de televisión, música en solitario... El artista no para de trabajar y ya tiene un nuevo single entre manos. Fuego es un tema pop rock con el que regresa a primera línea tras el estreno a finales del año de la canción Marte. El pasado verano incluso colaboró con la italiana Emma Muscat en La Stessa Lingua.

Los otros estrenos musicales de la semana