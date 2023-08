Las novedades musicales con Uri Farré: Miley Cyrus, Jedet, Dani Fernández y muchos más

El mes de agosto se despide cargado de novedades musicales. Nuestros artistas han querido adelantarse a la vuelta al cole y han regresado con nuevos temas para acompañar a sus seguidores en el reencuentro con la rutina.

Miley Cyrus vuelve cinco meses después del lanzamiento del disco Endless Summer Vacation; Ana Mena se convierte en la madrina del debut en solitario del puertorriqueño Zabdiel;Aitana presenta Miamor junto al mallorquín Rels B; Selena Gomez estrena Single Soon; y Nil Moliner, Dani Fernández y Álvaro de Luna se convierten en trío musical en Luces de ciudad.

La lista continúa con artistas como Jedet, con la canción Barbie G, o Drake y Ariana Grande, con sendos discos. Descubre lo más destacado de la semana de la mano de Uri Farré.

Nil Moliner, Dani Fernández y Álvaro de Luna - Luces de ciudad

Nil Moliner ha llamado a Dani Fernández y Álvaro de Luna para tomarse unas cañas y lanzar Luces de ciudad, una colaboración que ahora que la hemos escuchando, no entendemos cómo no se había producido antes.

En la canción, que formará parte del disco Lugar Paraíso, que Nil Moliner lanzará el próximo 27 de octubre, los tres artistas muestran cómo se sienten frente a una profesión que les obliga a vivir lejos de casa, y reflexionan sobre lo afortunados que son de poder trabajar haciendo lo que más les gusta. También hablan de superar todas las barreras a las que están expuestos.

"Poder compartir esta canción con ellos dos ha sido un viaje precioso, son mis dos mejores amigos dentro de la industria", dijo Nil Moliner al presentar su nuevo lanzamiento.

Miley Cyrus - Used To Be Young

Miley Cyrus está de vuelta con Used To Be Young, su primer lanzamiento desde el álbum Endless Summer Vacation, que incluía su exitoso singleFlowers y doce temas más. Se trata de una canción muy especial para la que la cantante ha elegido una fecha también muy especial: el 25 de agosto, día en que ha hecho los lanzamientos principales de su carrera.

La artista, que se muestra en un potente primer plano en el videoclip, cuenta que escribió este tema en una época en que se sentía especialmente vulnerable, hace ahora 18 meses, y confiesa que podría estar perfeccionando su letra eternamente. "Aunque mi trabajo ha terminado, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento... inacabada pero completa", escribió en Instagram al compartir la letra de la canción.

Zabdiel y Ana Mena - Aventura

Ana Mena ejerce de madrina de Zabdiel en el lanzamiento de su carrera en solitario. La cantante malagueña se ha unido al puertorriqueño, exintegrante de CNCO, en Aventura, una canción que nace de su obsesión por Tengo Un Amor de Toby Love. Un amigo del cantante tenía los derechos del tema y eso le dio alas para homenajearlo en esta bachata, que usa el estribillo de la canción del estadounidense y que suena a éxito final de verano.

Jedet - Barbie G

Tras el éxito de Devototo, Jedet presenta su nuevo singleBarbie Gjunto al artista granadino Cocco Lexa. Juntos cuentan/cantan una historia de amor clandestina y peligrosa donde Jedet es la nueva muñeca de acción a tamaño real que llega a la ciudad para revolucionarla. Un tema urbano-latino en el que se mezcla el sonido actual de la música urbana con reguetón y toques de electrónica. El empoderamiento es la clave de este canción en cuyo videoclip Jedet hace de Barbie Gangster dispuesta a marcar la diferencia con las demás muñecas.

Blas Cantó y Yadam - El Perdedor

"YADAAAM! Lo hicimos", escribió Blas Cantó en Instagram para anunciar el lanzamiento de El Perdedor junto al venezolano Yadam. Los dos cantantes reinterpretan este tema que forma parte del disco El Príncipe del murciano. "Lo más bello de la música es compartir sentimientos. Y esta colaboración es auténtica, amigo", apuntó Blas Cantó. El Perdedor es una canción de desamor, que Blas Cantó define como "el capricho más sincero" que se ha dado nunca.

