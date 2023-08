Qué dice 'Used to be Young': la letra en español de la canción de Miley Cyrus

Miley Cyrus se abre en canal sobre su pasado en joven y alocado en 'Used to be young' | Sony Music

Poco más de cinco meses después de sacar su álbum Endless Summer Vacation, Miley Cyrus lanza un nuevo tema titulado Used To Be Young.

La artista de 30 años estrena la canción este viernes 25 de agosto, aunque su letra era conocida. La propia Miley la adelantó dos días antes del lanzamiento despertando gran interés entre sus fans.

"Esta letra fue escrita hace casi dos años al comienzo de mi ESV (Endless Summer Vacation). Fue en un momento en el que me sentí incomprendida. He pasado los últimos 18 meses pintando una imagen sonora desde mi perspectiva para compartirla con vosotros", comenzaba escribiendo en la descripción de la foto donde aparecía la letra.

“Ha llegado el momento de lanzar una canción que pueda perfeccionar para siempre. Aunque mi trabajo ya terminó, esta canción seguirá escribiéndose todos los días. El hecho de que permanezca inacabado es parte de su belleza. Esa es mi vida en este momento... inacabada pero completa. Atentamente, Miley”, terminaba explicando la intérprete de Flowers.

La fecha de publicación de Used To Be Young, en la que Miley Cyrus plasma sus sentimientos más profundos sobre su 'yo' más joven y alocado, no es casualidad. “He decidido sacar Used To Be Young el 25 de agosto porque este día concretamente ha sido históricamente importante para mí personalmente y en mi carrera”, explicaba Miley en otra publicación.

Tras su lanzamiento, la artista ha puesto de relieve que se trata de una canción dedicada a los fans que la han acompañado en todas sus etapas, sin importar nada.

"Esta canción trata sobre honrar quiénes hemos sido, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado, y alegre al pensar en el futuro. Agradezco a mis fieles seguidores que hacen realidad mis sueños a diario. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de vuestro apoyo. Esta canción es para vosotros", ha escrito en sus redes sociales tras el lanzamiento del sencillo.

La letra de 'Used To Be Young' en español

The truth is bullet proof there's no fooling you… | La verdad es a prueba de balas no hay que engañarse...

I don't dress the same | No me visto igual

Me and who you say I was yesterday | Yo y quien dijiste que era ayer

Have gone out separate ways | Hemos tomado caminos separados

Left my living fast somewhere | Dejé mi vida rápida en alguna parte

In the past cause that's for chasing cars | En el pasado porque eso es para perder el tiempo

Turns out opens bars lead to | Resulta que los bares llevan a

broken hearts and going way too far |Corazones rotos e ir demasiado lejos

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

I know I used to be fun | Sé que solía ser divertida

You say I used to be wild | Tú dices que solía ser salvaje

I say I used to be young | Yo digo que solía ser joven

You tell me time has done changed me | Tú me dices que el tiempo me ha cambiado

That's fine I've had a good run | Está bien he tenido una buena carrera

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso es porque solía ser joven

Take one pour it out not worth | Toma uno, viértelo, no vale la pena

Crying bout things ya can't erase | Llorando por cosas que no puedes borrar

like tattoos and regrets words I never meant | Como tatuajes y palabras de arrepentimiento que nunca quise decir

and ones that got away | Y las que se fueron

Left my living fast somewhere | Dejé mi vida rápida en alguna parte

in the past and took another road | En el pasado y tomé otra carretera

Turns out crowded rooms empty out as soon | Resulta que las habitaciones llenas se vacían tan pronto

there's somewhere else to go | Como hay otro lugar al que ir

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

I know I used to be fun | Sé que solía ser divertida

You say I used to be wild | Tú dices que solía ser salvaje

I say I used to be young | Yo digo que solía ser joven

You tell me time has done changed me | Tú me dices que el tiempo me ha cambiado

That's fine I've had a good run | Está bien he tenido una buena carrera

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso es porque solía ser joven

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

Messed up but God was it fun | La lié pero Dios fue divertido

I know I used to be wild | Sé que solía ser salvaje

That's cause I used to be young | Eso era porque solía ser joven

Those wasted nights are not wasted | Esas noches no se desperdiciaron

I remember every one | Recuerdo todas ellas

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso era porque solía ser joven

You tell me time has done changed me | Tú me dices que el tiempo me ha cambiado

That's fine I've had a good run | Eso es porque he tenido una buena carrera

I know I used to be crazy | Sé que solía estar loca

That's cause I used to be young | Eso era porque solía ser joven