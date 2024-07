Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Álvaro de Luna, Veintiuno, Post Malone y muchos más

En plena ola de calor de julio llegan como un soplo de aire bien fresquito las novedades musicales de la mano de Xavi Alfaro.

Unos estrenos que, mezclados con los festivales y conciertos multitudinarios que están protagonizando el verano, llenan de ritmo y alegría los calurosos días.

Las colaboraciones continúan, esta vez de la mano de Post Malone y con Luke Combs con el country en Guy For That. Además, Álvaro de Luna vuelve a cantarle al amor con Nuestra canción, mientras que Veintiuno busca recomponer el corazón con su nueva canción, Armadura.

Guy For That - Post Malone feat Luke Combs

Post Malone y Luke Combs se unen para refrescar un poquito el verano con un nuevo tema country, siguiendo el estilo de su próximo álbum, F-1 Trillion. Sus dos voces se unen para dar paso al tema que formará parte del próximo disco del estadounidense.

Nuestra canción - Álvaro de Luna

Álvaro de Luna busca alcanzar de nuevo el éxito que logró con Todo Contigo con este nuevo tema, que recuerda a su gran hit. En sus palabras, se trata de una canción "empalagosa" que suena al pop rock más romántico que caracteriza al sevillano.

Fuiste pa' mi - Lucas Curotto

El extriunfito se lanza a la piscina con su segundo single después de la Academia. Poco a poco, el uruguayo encuentra su identidad de pop con esta nueva propuesta de letra romántica y pegadizos ritmos.

Armadura - Veintiuno

"Primero le das tu corazón a alguien, y te rompe un trocito. Y después a otro alguien, y te rompe otro trocito. Al cabo de un tiempo tienes tantos trocitos rotos que tienes que hacerle una armadura a tu corazón para que no te lo rompan del todo", relata Veintiuno sobre su nueva canción.

El tema de enérgicos ritmos habla de volver a confiar en el amor, y así lo expone la propia banda: "Un día de repente aparece alguien a quien crees que se lo podrías dar, pero no te atreves. Le das, con miedo, la llave de la armadura y le dices 'por favor, no me lo destruyas'".

Fichaje del año - Piso 21 x Ozuna

Ozuna y el grupo Piso 21 se une para cantarle a la fiesta y a los ligoteos en la discoteca. Un ritmo reguetonero que sube aún más la temperatura de este verano con la característica voz del puertorriqueño y el buen rollo de la banda colombiana.