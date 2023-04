Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Chanel y Abraham Mateo, Arde Bogotá, Jason Derulo y mucho más

Los viernes arrancan con nueva música y esta semana Xavi Alfaro destaca cinco canciones muy diferentes en su lista de novedades musicales de la semana.

Empezamos con lo nuevo de Chanel y Abraham Mateo, una colaboración sobre la que se llevaba tiempo rumoreando y que los dos artistas confirmaron este mes de abril. También llega lo nuevo de Arde Bogotá, que pudimos escuchar en exclusiva en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, y descubrimos la última colaboración de Quevedo. ¡Lo del canario es un no parar!

Empezamos...

Clavaito - Chanel y Abraham Mateo

Chanel y Abraham Mateo presentan Clavaito, una bachata magnética y pegadiza que sin duda sonará y mucho este verano.

La canción, que marca el inicio de una nueva etapa para la representante de España en Eurovisión 2022, es una composición de ambos artistas que surgió de manera orgánica en el estudio de Abraham Mateo. El productor es Abraham Mateo junto a Edu Ruiz.

En el videoclip, que cuenta con el elenco de baile que acompañó a Chanel a Turín —Exon Arcos, Josh Huerta, María Pérez, Patricia Lozano, Pol Soto y Raquel Caurín—, la cantante regenta un club muy especial frecuentado por delincuentes. Eso sí, para acceder a él, deberás dejar tu arma en la consigna...

Qué vida tan dura - Arde Bogotá

Arde Bogotá presenta el último adelanto de su esperado segundo disco, Cowboys de la A3, que sale el viernes 12 de mayo.

Qué vida tan dura es una canción sobre un viaje, un viaje a lo desconocido, a donde no queda nadie y nadie quiere ir, un viaje lejos de casa. Aunque se instrumenta como una canción alegre, en realidad esconde un anhelo serio y derrotado. La canción representa el contraste entre el exterior lleno de música y fiesta y el interior apagado que a menudo aparece en el camino del artista.

Mami Chula - Jhayco y Quevedo

Lo de Quevedo es un no parar. Después de presentar El Tonto, su colaboración con Lola Indigo, el cantante canario se ha unido al artista de reguetón Jhayco para lanzar Mami Chula.

La canción se presenta como la máxima representación de vida rockstar y llega para convertirse en el nuevo himno de la escena urbana.

Se trata de una serenata a la niña más in del lugar, es la búsqueda de una nueva musa con el objetivo de invitarla a la suite como todo un rockstar.

Glad U Came - Jason Derulo

Glad U Came es el regreso de Jason Derulo, que vuelve con "una bonita historia de amor sobre el poder del destino"

El cantante asegura que es una de sus canciones favoritas, entre todas las que ha hecho, y explica que ha trabajado durante mucho tiempo en ella desde distintas perspectivas. "La terminé justo a tiempo para el verano de 2023, espero que os guste tanto como a mí", dijo el artista al hablar sobre este nuevo tema dance-pop con un mensaje muy positivo.

Las cosas claras - Blas Cantó y Carmen Deleón

Blas Cantó está inmerso en el lanzamiento de El Príncipe, su nuevo álbum de estudio que incluye la canción Las cosas claras, una colaboración con la artista venezolana Carmen Deleón.

"No sabéis la emoción que siento por cantar con Carmem Deleón 🌻. Una de las artistas más increíbles que he conocido en los últimos años. Me enamoró hace ya algún tiempo, y no pude resistirme a pedirle que cantara conmigo", escribió en redes al anunciar su colaboración.

El Príncipe, el próximo disco de Blas Cantó, aún no tiene fecha pero ya sabemos que supone un cambio de tendencia en su carrera. Blas Cantó asegura que sale de su zona de confort después de atravesar una dura crisis personal.