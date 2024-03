Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Shinova, Miley Cyrus, Álvaro de Luna y mucho más

Pisando fuerte llegan las novedades a Europa FM.

El mes de marzo arranca con tanta fuerza como el nuevo hit de Miley Cyrus con Pharrel Williams. La cantante, que demostró poder y madurez musical en los últimos Premios Grammy ―donde se llevó el primer gramófono dorado de su carrera― está lista para poner a bailar a todos con un tema dance lleno de guitarras.

Los chicos de Shinova también están de enhorabuena. Acaban de publicar su disco El presente y con él destacamos No cambiaría nada. No nos olvidamos tampoco de la irrupción del ex One Direction Liam Payne, que tiene nuevo material después de cuatro años apartado de la música.

Pol Granch - Gigante

Está a punto de sumergirse en su nueva gira, listo para volver a los escenarios tras un tiempo de reflexión y autoconsciencia. De eso precisamente hablaba su último single, TiroteAo, que ya tiene sucesor. Gigante es su nueva canción y sonará en sus próximos conciertos en ciudades como Pamplona, Barcelona, Sevilla o Madrid. Lo nuevo de Pol Granch es una canción romántica envuelta en esencias techno.

Liam Payne - Teardrops

El cantante y compositor británico, que fuera componente de la exitosísima boyband One Direction, vuelve con nueva música. Se trata del primer single que publica tras el lanzamiento a finales de 2019 de su álbum de debut LP1. Han pasado 4 años y en este nuevo capítulo, Liam vuelve a sus raíces. Teardrops será el primer single de varios que sacará antes de lanzar un nuevo álbum – el segundo en solitario – co-escrito y producido por Jamie Scott y con colaboraciones en las letras del contemporáneo compañero de boyband (N’Sync), JC Chasez.

Shinova - No cambiaría nada

En solo unos días arrancan tour en Málaga, donde presentarán en exclusiva su último disco, El Presente, un álbum maduro y personal que consagra sus más de diez años en la música. Tanto tiempo ha pasado desde sus inicios que tienen anécdotas de todo tipo. Desmayos en aviones, narcolepsia en furgonetas... Así se lo contaron a Nacho García y Eva Soriano en su visita a Cuerpos especiales, donde además cantaron en acústico el tema Berlín.

Miley Cyrus & Pharrel Williams - Doctor (Work it Out)

Puedo ser tu doctora, puedo ser tu enfermera... Miley Cyrus se une a Pharrel Williams para su nuevo tema tras el exitazo de su último álbum, Endless Summer Vacation y la reflexiva balada Used To Be Young. La artista se lo goza bailando para esta regrabación de un tema inédito de las Bangerz Session. Doctor (Work it Out) llega con esencias dance y muchas guitarras para derrochar tanto poder como el que demostró sobre el escenario de los Premios Grammy.

Álvaro de Luna y Asan - Desconocidos

UNO, su último disco, le ha llevado de tour hasta Italia, pero lo más fiel del artista sevillano está en su interior. Letras personales, pop y una voz desagarrada son los elementos principales del sello Álvaro de Luna, que regresa junto a Asan en el tema Desconocidos.

