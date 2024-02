Miley Cyrus lo goza bailando en el vídeo de 'Doctor (Work It Out)', su canción con Pharrell Williams

Miley Cyrus, en el videoclip de 'Doctor (Work It Out)' | IG

Los fans de Miley Cyrus han marcado en rojo en su calendario el viernes 1 de marzo. La cantante ganadora de dos premios Grammy aterriza con la canción Doctor (Work It Out), una colaboración con con Pharrell Williams que sonó por primera vez en exclusiva durante el desfile de Louis Vuitton en París.

La intérprete de Flowers, considerado el mayor hit de 2023, calienta motores para el lanzamiento y, tras compartir la imagen de portada del single, ha compartido en sus redes sociales un teaser del videoclip de la canción junto a la fecha de lanzamiento.

Doctor (Work It Out) supone el primer lanzamiento de la exniña Disney desde Used To Be Young, su viaje al pasado que lanzó el 25 de agosto de 2023 y que fue su segundo y último lanzamiento del año.

El nuevo tema de Cyrus y Williams es el resultado de la regrabación de un tema de las Bangerz Session, aunque nunca llegó a publicarse en ningún disco ni de forma aislada y que, tras la confirmación, se publica con bajo la impronta de Miley Cyrus.