Las novedades musicales con Xavi Alfaro: The Weeknd, Madonna, Samuaï, Soraya y más

Destacan entre los lanzamientos de la semana dos tríos musicales. Por un lado, la unión de The Weeknd, Playboi y Madonna para la serie The Idol y por otro la colaboración de Meler, Sofía Martín y Neva.

Temas fresquitos, enérgicos, optimistas y llenos de vitalidad. La combinación perfecta para disfrutar de las noches en la playa, las tardes de piscina y las cenas con amigos. ¡El verano está a la vuelta de la esquina!

Samuraï - Mechero ft. Renee

Esta madrileña de 22 años tiene mucha Artillería musical. Y nunca mejor dicho, porque así se llama su último EP, formado por seis temas en los que trata temas como el amor, el trabajo, la rabia y la satisfacción de crear y componer arte.

Con Mechero, Samuraï cumple sus deseos y hace arder su nueva canción con la colaboración estelar de la cantautora mexicana con más impacto del momento, Renee. Mechero es el single principal de este EP dónde Samuraï explora un sonido más drástico y atrevido bajo unas vibras rockeras y punks.

Ventiuno - Toscana

Recién salido del horno. Toscana es el nuevo lanzamiento de Ventiuno, un tema con el que las emociones se sienten a flor de piel. Así lo contaba el propio vocalista, Diego, en sus redes sociales.

"Creo que detrás de las canciones tiene que haber una emoción real y que si no la hay se nota. Tengo un cajón lleno de canciones felices que no sentía. A veces incluso llegamos a grabarlas. Me niego a sacar una sola de ellas. Detesto y desprecio a las canciones complacientes. Me gusta que las canciones que escribo sean honestas con una emoción real que me motivó a escribirlas. Con La Toscana me sucedió eso. Empecé a volcar en ella cosas que deseo poderosamente", escribió sobre esta nueva canción.

Aunque llevan ya 10 años en la carretera, Veintiuno comienza a consolidarse ahora como una de las bandas revelación del panorama nacional. Los avalan los éxitos de sus lanzamientos más recientes, La ruina, Escalofríos, La vida moderna junto con Love of Lesbian o A la Orilla, todos ellos adelantos de su nuevo trabajo discográfico que verá la luz tras el verano de 2023, pero también la consolidación de sus grandes éxitos como Dopamina canción que forma parte de la banda sonora del último éxito de Netflix, Smiley.

The Weeknd ft. Playboi Carti & Madonna - Popular

La canción que une a tres grandes de la música forma parte de la banda sonora de The Idol, serie creada por Tesfaye y Sam Levinson, el responsable de Euphoria.

Además, la serie tendrá mucho más que un single propio. The Idol Vol. 1 será un álbum completo y sale a la venta estemismo viernes, dos días antes que la serie, estará disponible en HBO a partir del domingo.

Meler, Sofía Martín, Neva - Casi algo

Lo que unió el Benidrom Fest que no lo separe nadie. Los chicos de Meler y Sofía Martín colaboran con Neva en Casi Algo, que llega con un videoclip con aire vintage.

Soraya - La Botella

Soraya no quería que llegase el verano sin regalarnos un nuevo single que nos acompañe toda la época estival.

La cantante vuelve a las andadas con un tema que nos retrotrae a los años 90, recordándonos esas fiestas en las que no podía faltar el mítico juego de "la botella". ¿A quién no le han robado así un beso?Una anción con reminiscencias noventeras que llega acompañado de un vídeo muy divertido y vintage.

