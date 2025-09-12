Bases legales del concurso 'Pilla la cita y gana la guita' en 'Cuerpos especiales' | Europa FM

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid), lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la programación de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

iii. Tampoco podrán participar aquellas personas que hubieran resultado ganadoras de un premio en alguno de los programas de la misma cadena (esto es, Europa FM) durante los seis meses anteriores al concurso que se esté celebrando en ese momento. En caso de que UNIPREX compruebe que se está vulnerando esta condición, se seleccionará otro ganador o se declarará el premio desierto.

iv. UNIPREX se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de las promociones que realice, así como la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.

v. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

2.- Duración.

La presente promoción comenzará el 15 de septiembre de 2025 y finalizará el viernes 19 de diciembre de 2025.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

El concurso se celebrará de forma independiente cada uno de los días indicados en el apartado 2 de estas Bases, y constará de dos fases:

FASE 1:

La FASE 1 del programa se lleva a cabo durante las dos primeras horas. Los presentadores hacen una pregunta en vivo relacionada con CUERPOS ESPECIALES. Asimismo, comunicarán cada día la posición de la respuesta que será seleccionada para pasar a la FASE 2. Esta pregunta se publica de inmediato en los Stories del perfil de Instagram del programa y los participantes podrán enviar su contestación a dicho perfil. De conformidad con lo aquí establecido, la respuesta que se publique en la posición anunciada por los presentadores será la elegida para pasar a la siguiente fase, siempre que sea correcta. En caso de no ser correcta, se pasará a la siguiente posición con una respuesta acertada.

Para pasar a la FASE 2 el concursante que conteste correctamente y en la posición correcta en los Stories tiene que, además: (i) responder al mensaje que recibirá de producción del programa y proporcionar un número de teléfono de contacto en el plazo máximo de 45 minutos y (ii) tener disponibilidad para entrar en antena en el momento en el que se desarrollará la FASE 2.

Si no se cumplen estas condiciones el concursante será eliminado y se contactará desde el programa con la segunda persona que contestó correctamente y en la siguiente posición establecida y así sucesivamente.

FASE 2:

La FASE 2 se desarrolla durante el horario de emisión del programa. En esta parte el oyente seleccionado en la FASE 1 tendrá que responder correctamente el test propuesto por el programa. El concursante escuchará tres frases que han dicho en el programa EVA SORIANO, NACHO GARCÍA o LALACHÚS interpretadas por otra persona del equipo. El concursante tiene que adivinar quién de ellos lo dijo originalmente. El concursante tiene que acertar las tres.

5.- Premios.

Cada ganador recibirá como premio la cantidad de QUINIENTOS EUROS (500 €).

En el supuesto de que uno de los días el concursante no supere la FASE 2 el premio se acumulará para el día siguiente. En ese caso, el siguiente ganador optará al premio de ese día

(500 €) más el importe acumulado, en su caso. Si el último día de concurso (19 diciembre de 2025) el concursante no supera la FASE 2, no se entregará ningún premio.

Los ganadores podrán renunciar al Premio, no obstante, el mismo es personal e intransferible.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 euros están sujetos a retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención. Dicha retención será descontado del importe del premio, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio; sin que UNIPREX asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que UNIPREX quedará relevado de cualquier responsabilidad.

6.- Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

7.- Comunicación y difusión de los ganadores

Al participar en la presente promoción, los participantes consienten automáticamente la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación de su imagen/voz, así como el nombre y lugar de residencia, y también otros datos facilitados que pudieran resultar necesarios para verificar su identidad y gestionar la participación del usuario en el en el concurso, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para la participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa ni compensación.

8.- Datos personales

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

1. En el caso de los concursantes:

- Nombre de usuario en Instagram

- Nombre y apellidos

- Localidad de residencia

- Número de teléfono

Los datos personales de los concursantes serán tratados única y exclusivamente por UNIPREX.

2. En el caso del ganador, adicionalmente:

- Copia del DNI, a los efectos de verificar su identidad y edad.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como una de las personas ganadoras.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales se conservarán durante la duración del concurso, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados para el caso de las personas ganadoras, por la normativa tributaria.

Destinatarios

Los datos personales facilitados por los usuarios se cederán a las empresas colaboradoras de UNIPREX en la presente Promoción con el único fin de gestionar la participación y el premio.

No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a

suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

El interesado podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

9.- Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción de acuerdo con lo establecido en las presentes bases el usuario acepta las mismas (que podrán ser consultadas en todo momento en la página web www.europafm.com) y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la promoción, programas o sorteo en el que participa.

UNIPREX no será responsable de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc. Asimismo, tampoco será responsables de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.

El usuario es consciente y acepta que la señal que se recibe a través de la aplicación de la emisora puede llegar al usuario con unos segundos de retraso en comparación con la señal de la radio tradicional y que, por lo tanto, esto puede hacer que su respuesta también llegue con el correspondiente retraso, partiendo con desventaja respecto a los usuarios que escuchan la emisora a través de sistemas tradicionales. UNIPREX tendrá en cuenta la recepción de las respuestas independientemente del medio a través del que los usuarios escuchen la emisora y, por lo tanto, no será responsable por el retraso en la recepción de la señal y del correspondiente envío de la respuesta por parte del usuario.

Asimismo, da su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y localidad de residencia) en la página web y en Redes Sociales operadas por UNIPREX y otros participantes en la acción y gestión del premio en el caso de que resulte premiado en alguno de los concursos, sorteos y/o promociones, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la entrega del premio.

UNIPREX declara que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

UNIPREX se reserva el derecho, dentro de los límites establecidos legalmente, a modificar o anular en cualquier momento las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso.

UNIPREX se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

10.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.