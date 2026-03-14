¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la primera semifinal

La primera semifinal de El Desafío 6 ha estado llena de emoción y competitividad. El programa de este viernes 13 de marzo era decisivo para elegir al primer finalista, y los concursantes han respondido a esta presión con un gran nivel. Prueba de ello es que Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales, ha quedado quinta a pesar de su buen hacer.

Empate entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas

La gala ha concluido con un empate técnico entre la prueba Rubik en apnea de Daniel Illescas y la de Willy Bárcenas, llamada Equilibrista en llamas. Los dos concursantes han recibido un total de 23 puntos, solo uno más de los 22 que ha conseguido José Yélamo.

Para desempatar, los tres miembros del jurado han tenido que elegir entre ambos participantes. Juan del Val y Pilar Rubio han optado por el influencer, mientras Santiago Segura se ha decantado por el artista. Así, Daniel Illescas se ha convertido en el ganador de la noche.

Daniel Illescas en 'El Desafío 6' | Atresmedia

Ante esta situación, Illescas ha dividio sus 8.000 euros con Bárcenas. Su mitad la ha destinado a la Fundación Grandes Amigos: "Cuidan a personas mayores para que no se sientan solas", ha dicho el influencer. Por su parte, el cantante ha vuelto a entregar su premio a la Fundación CRIS contra el cáncer.

Resultado de la primera semifinal de 'El Desafío 6'

1. Daniel Illescas - 23 puntos (ganador por desempate)

2. Willy Bárcenas - 23

3. José Yélamo - 22 (+5 del botón de la injusticia)

4. Eduardo Navarrete - 16

5. Eva Soriano - 12

6. María José Campanario - 8

7. Jessica Goicoechea - 7

8. Patricia Conde - 3

Primer finsalista y clasificación general de 'El Desafío 6'

Tras conocer al ganador de la gala, Juan del Val ha querido pulsar el botón de la injusticia para concederle 5 puntos extra a José Yélamo. Esto ha provocado que el presentador de laSexta Xplica sea el líder de la clasificación general, convirtiéndose en el primer finalista del programa. "El primer día que entré por aquella puerta no me imaginaba que iba a vivir lo que estoy viviendo. Estoy muy contento", ha dicho al conocer la noticia. Los otros tres finalistas se darán a conocer al terminar la segunda semifinal.

1. José Yélamo - 183 puntos (primer finalista)

2. Daniel Illescas - 180

3. Patricia Conde - 159

4. Willy Bárcenas - 155

5. Jessica Goicoechea - 150

6. Eduardo Navarrete - 130

7. María José Campanario - 103

8. Eva Soriano - 100

¿Qué retos afrontarán en la segunda semifinal de 'El Desafío 6'?