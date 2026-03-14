Así son los ensayos del 'LUX TOUR' de Rosalía por dentro: Maria Callas, ballet, alas de ángel y más

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El LUX TOUR de Rosalía ya está aquí. Antes de pisar los escenarios de Madrid y Barcelona entre el 30 de marzo y el 18 de abril, la artista empieza la gira este lunes 16 de marzo en Lyon (Francia). Hasta ese día, los fans siguen esperando impacientes por descubrir todo lo que ha preparado.

De momento, Rosalía ha compartido una larga colección de fotografías captadas durante los ensayos de la gira. Estas imágenes se suman a las pistas que ya adelantó hace unos días durante su entrevista con Dazed. "¡Me encantan los laberintos!", dijo. "Me encanta lo operístico, el drama, una peluca aquí y allá y un poco de fantasía".

Un vestuario digno de una ópera

A todos estos elementos, ahora hay que sumarle otros detalles. Por ejemplo, en la galería que ha publicado en Instagram, Rosalía desvela que su espectáculo cuenta con un vestuario de lo más sugerente y místico, pues en el backstage se encuentran unas alas blancas de ángel que remiten a la espiritualidad imperante de su último disco, LUX.

Pistas del 'LUX TOUR' | Instagram @rosalia.vt

Además, estas instantáneas también demuestran que el ballet tendrá un papel protagonista durante el show de la gira. Otra foto muestra dos zapatillas de esta disciplina de color rosa pastel, un tono muy similar al del vestuario que llevaron los bailarines de su actuación en los BRIT Awards 2026.

Zapatillas de ballet | Instagram @rosalia.vt

Maria Callas y Ruth Saint Denis, dos grandes inspiraciones

También se ven los nombres de la cantante de ópera Maria Callas y de Ruth Saint Denis (1879-1968), una bailarina pionera en la danza moderna estadounidense. Esto nos deja entrever que Rosalía se ha inspirado en esta profesional, que mostró un interés absoluto por el misticismo exótico y la espiritualidad.

Vídeos de Maria Callas | Instagram @osalia.vt

Por supuesto, el LUX TOUR contará con un cuerpo de baile propio. En otras imágenes, aperecen varios bailarines ensayando las coreografías. Y, por si no fueran suficientes adelantos, la catalana ha subido un vídeo donde aparece encima del escenario ante un enorme lienzo blanco que parece esconder algo detrás...

De momento, los fans tienen que sentirse satisfechos con todas las pistas que ha adelantado Rosalía sobre cómo serán los conciertos de su gira, donde el ballet, la ópera, la religión y el baile se darán la mano.