Lalachus dedica el Día Mundial de la Poesía al mejor poemario: las agendas de instituto

En una celebración tan especial como el Día Mundial de la Poesía, Lalachus no ha querido dejar escapar la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales al poemario que más ha marcado a la presentadora del programa durante su adolescencia: la agenda del instituto.

La cómica ha enumerado algunos de los que, en su opinión, son los mejores versos habidos y por haber:

"Naranjas, naranjas, limones, limones, yo tengo una amiga que vale millones".

"Dos ositos en la nieve no se pueden congelar, dos amigas que se quieren no se pueden olvidar".

"En tu puerta me cagué, pensando que me querías, ahora que no me quieres, dame la mierda que es mía".

"Con cariño y pitorreo, esta esquina te estropeo".