Una ensalada, un sándwich, un puré… Nos suena ya todo a tupper para llevar al trabajo, elegido al tuntún y casi como un reflejo automático. Esto no puede seguir así. Cada ingrediente, cada decisión que tomamos en nuestro plato, refleja la actitud que le ponemos a la vida. ¿No deberíamos empezar un cambio?

Eso propone Eva Soriano con Tuppers Especiales: salir de la monotonía del mediodía tomando la hora de la comida como un momento íntimo elegido por nosotros mismos, empezando por los ingredientes que no se pueden elegir al tuntún. Comer algo que nos gusta, algo que nos llena, es la clave para salir de la rutina y empezar a disfrutar de los mediodías entre semana.

Al igual que al crear una sección, no vale con coger al tuntún lo primero que nos aparezca y meterlo en un batiburrillo de ingredientes al que llamamos tupper para apañar la mañana. Cada idea (o ingrediente) bien escogido nos aporta una nueva vivencia que no podemos dejar que se pierda por el camino.

Por eso es tan importante no elegir los ingredientes al tuntún. No es lo mismo comerse un sándwich con lo que sea, que planificar un buen sándwich, donde cada ingrediente importa. Por ejemplo, un sándwich de atún claro en salsa de salpicón Calvo con ensalada de col. Ahí está el cambio. La diferencia está en los ingredientes y en cómo los eliges.

No solo nos estamos limitando a hacer un plato sencillo, estamos jugando con los ingredientes que hemos seleccionado a conciencia. Así, nos salen momentos espontáneos que rompen con la rutina. Juntar el típico sándwich de lunes, con atún claro y una ensalada de col, ya crea una nueva sensación en nuestras comidas. Pero si encima juegas con el sabor del salpicón, vives una nueva experiencia. Y todo con ingredientes que has elegido tú, rompiendo con la monotonía de los sándwiches y las ensaladas de una vez por todas.

La receta del cuarto tupper que no está hecha al tuntún:

Atún claro Calvo en salsa de salpicón

Pan integral

50 g de col lombarda

75 g de col

1/2 cebolla roja

Una zanahoria rallada

Una manzana

Una cucharada sopera de uvas pasas

Dos cucharadas de aceite de oliva

Una cucharada de mostaza

Sal

Para la mayonesa:

Un aguacate

Zumo de limón

2/3 cucharadas soperas de aceite de oliva suave

Sal

Cómo se hace

Empezamos por la mayonesa de aguacate. Metemos el aguacate troceado en un vaso junto con el zumo de limón, sal y el aceite de oliva suave y lo trituramos hasta obtener una salsa fina y sin grumos.

Para la ensalada, mezclamos en un bol la col cortada en juliana junto con la zanahoria rallada, la cebolla y la manzana también en juliana y las uvas pasas. Después, añadimos una cucharada de mostaza y aceite de oliva e incorporamos la mayonesa de aguacate, mezclando bien.

Por último, montamos los sándwiches colocando la ensalada de col y el atún claro en salsa de salpicón Calvo.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque estamos eligiendo los ingredientes que nos gustan: el atún, la col y la salsa de salpicón, todo en uno. Dejamos de meter comida en un tupper al tuntún y seleccionamos lo que nos gusta para disfrutar de un momento del día que estábamos perdiendo.

La elección de la col junto con el atún claro en salsa de salpicón Calvo crea una textura y un sabor que por fin nos da la sensación de estar disfrutando las comidas y no solo comiendo un sándwich para quitarnos una tarea más de encima.

La recomendación de Cuerpos Especiales

Si tienes las cosas claras, elige bien cómo quieres construirlas. Cada ingrediente importa, al igual que en el sándwich de atún claro en salsa de salpicón de Calvo con ensalada de col. Elige las cosas como se elige el atún, que no se elige al tuntún. Mejor elige Calvo.

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