Cada mediodía tendría que estar listo para una batida sorpresa de la Policía del Sabor. Los ingredientes, las texturas, los colores, tienen que estar elegidos para que el sabor nos cambie la sensación de monotonía de cada día. Y no solo hay que hacer un tupper sabroso para pasar una simple revisión, tiene que estar para disfrutar porque no disfrutar cada día es un delito.

Por eso, la receta de esta semana no podía ser otra que un poke bowl de atún, donde cada uno de sus ingredientes importa. Todos han sido seleccionados para aportar algo al plato que no deja el sabor al tuntún. Normal que la Policía del Sabor no le haya puesto ni una pega a Eva.

El poke bowl empieza por una buena base que sirve de soporte para el plato. Después aparecen los vegetales, toppings y salsas, que aderezan la comida. Y, por último, añades la proteína, el pilar del manjar. Y, si hay que elegir ingredientes con sabor para que el tupper triunfe, cómo no elegir el atún claro Calvo en salsa de aguacate y lima. El atún no se elige al tuntún. Mejor, elige Calvo.

Aunque, tanto sabor, ha distraído a Eva de su verdadero objetivo: encontrar los pilares para crear Tuppers Especiales, la nueva sección con la que compartir y disfrutar la hora de la comida. Pero eso lo dejamos para otro día. Mientras, a disfrutar del poke bowl con atún claro Calvo en salsa de aguacate y lima.

La receta del tercer tupper que no está hecha al tuntún:

Dos latas de atún claro Calvo en salsa de aguacate y lima

Una zanahoria rallada

Cuatro tomates cherry

40g habas de soja

Ensalada de algas

Pepino

½ aguacate

Cebolla roja encurtida

1c/s de semillas de sésamo

Para la vinagreta:

2 c/s de salsa de soja

2 c/s de aceite de sésamo

1 c/c de mostaza

10 c/s de aceite de oliva

Sal

Para el arroz:

200g de arroz para sushi

Para el aliño para el arroz

150ml de vinagre de arroz

30g de azúcar

20g de sal

Cómo se hace

Empezamos con el aliño, calentando el vinagre junto al azúcar y la sal. Cuando esté bien mezclado, lo reservamos.

A continuación, lavamos varias veces el arroz hasta que el agua salga limpia. Después, cocemos el arroz con 1,2 veces de volumen de agua en arrocera o con 1,5 en olla tradicional. Lo tapamos durante 12 minutos y lo dejamos reposar otros 12 minutos sin levantar la tapa. Cuando esté listo, pasamos el arroz a una bandeja amplia y lo mezclamos con el aliño. No debe de quedar empapado pero sí con sabor. Luego lo dejamos enfriar.

Cuando ya esté frío, colocamos el arroz en boles y añadimos los ingredientes: los tomates cherry cortados por la mitad, las habitas de soja previamente cocidas, la zanahoria rallada, el pepino en rodajas, la cebolla encurtida, el aguacate cortado en rodajas y el atún en salsa de aguacate y lima.

Por otro lado, preparamos la vinagreta, mezclando todos los ingredientes y la echamos junto con las semillas de sésamo sobre los boles.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque permite infinitas posibilidades, eligiendo sabor y sin ir al tuntún. No sigas la receta al pie de la letra: crea, inventa, reinventa. Cada poke bowl, cada tupper, puede ser un nuevo sabor, una nueva aventura. Y gracias al atún claro Calvo en salsa de aguacate y lima nunca te vas a cansar del sabor. Es más, cada ingrediente nuevo que decidas añadir potenciará los distintos matices del atún. ¿Más lima? ¿Más aguacate? Tú decides.

Al final, lo bueno de crear una sección de radio conjuntamente es que te quedes con los pilares y descartes lo demás. Con el poke bowl puedes hacer lo mismo, buscar tus ingredientes favoritos y, encima, nunca cansarte de la idea principal.

La recomendación de Cuerpos Especiales

El poke bowl de atún es perfecto para jugar con el sabor, hasta dar con un tupper que cambie tu mediodía. Cada sabor cuenta una historia y tú eliges desde dónde contarla. Y recuerda… en la vida no hay que elegir nada al tuntún y mucho menos el atún. Mejor, elige Calvo.