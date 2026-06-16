Eva Soriano ya tiene clara una cosa: si una sección va en serio, el tupper también

Ensalada de garbanzos con verduras asadas y vinagreta de yogur con atún claro Calvo en aceite de oliva | Europa FM

Hay un momento precioso en toda idea buena: cuando deja de parecer una tontería y empieza a parecer proyecto.

Eso es justo lo que pasa en esta segunda entrega de Tuppers Especiales. Lo que arrancó como una verdad bastante universal —comer delante de una pantalla, deprisa y sin ganas, puede convertir el mediodía en un trámite— da ahora un paso más. Porque cuando una idea no se hace al tuntún empieza a ordenar lo que tiene alrededor.

Y ahí encaja perfectamente esta nueva receta. Si en el primer tupper descubríamos que comer bien podía cambiarte el humor, en el segundo ya hablamos de otra cosa: de empezar a hacerlo con más intención. De dejar atrás el “me llevo cualquier cosa” y empezar a pensar el mediodía como un momento que también puede estar bien resuelto.

Por eso, esta ensalada de garbanzos con verduras asadas y vinagreta de yogur con atún claro Calvo en aceite de oliva funciona tan bien dentro del universo de la sección. No es una receta rápida sin más. Tiene más elaboración, más capas de sabor y más sensación de “esto está pensado”. Lleva calabaza, boniatos minis, bimi, zanahorias, cebolla, tomates cherry, garbanzos especiados y una vinagreta de yogur con limón, tahini, cilantro y ajo asado. Y por encima, el toque que termina de dar coherencia al conjunto: atún claro Calvo en aceite de oliva. La receta está planteada para 3-4 raciones, con 45 minutos de elaboración y dificultad baja.

La receta del tupper que no se elige al tuntún:

Atún claro Calvo en aceite de oliva

3 rodajas de calabaza

3-4 boniatos minis

100 g de bimi

3-4 zanahorias pequeñas

1 cebolla

1 ramillete de tomates cherry

AOVE

Sal y pimienta

Tomillo

4 dientes de ajo

Semillas de girasol

Para los garbanzos

1 tarro de garbanzos cocidos

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Pimienta

Para la vinagreta

2 yogures naturales

Ajos asados

Zumo de un limón

1 cucharada sopera de tahini

Cilantro

Sal

Cómo se hace

Lava bien las verduras y corta la calabaza en medias rodajas de un centímetro. Parte las zanahorias por la mitad, corta los boniatos y la cebolla en gajos y coloca todo junto con el bimi y los tomates cherry en una bandeja con papel de horno. Añade sal, pimienta, tomillo y los ajos enteros, rocía con un hilo de aceite y hornea a 200º hasta que las verduras estén cocinadas.

Mientras tanto, mezcla los garbanzos con cúrcuma, pimentón, comino, pimienta y un poco de aceite. Extiéndelos en otra bandeja y hornéalos unos 20 minutos, hasta que queden ligeramente dorados.

Para la vinagreta, rescata los ajos asados de la bandeja de verduras, pélalos y cháfalos con un tenedor. Mézclalos con los yogures, el zumo de limón, el tahini, el cilantro picado y ajusta de sal. Guárdala en un tarro aparte.

Cuando montes el tupper, pon primero los garbanzos, después las verduras asadas, añade el atún claro Calvo en aceite de oliva y remata con semillas de girasol. La vinagreta se incorpora justo en el momento de comer, para que todo mantenga la textura y el punto fresco. Ese es precisamente el montaje que marca la receta original.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque aquí ya no estamos en fase “elegir algo para llevarme al tuntún”. Aquí ya estamos en fase “quiero que esto tenga sentido”. La mezcla de verduras asadas y garbanzos da base, saciedad y un punto más completo. La vinagreta de yogur mete cremosidad y frescura. Y el atún claro Calvo en aceite de oliva hace lo que tiene que hacer un buen ingrediente central: no decorar la receta, sino sostenerla.

Ese papel del producto es importante también a nivel narrativo. En esta segunda entrega, la sección ya no es solo una intuición nacida en un mediodía raro. Empieza a parecer algo que va en serio. Y esa idea se parece mucho a esta ensalada: ingredientes bien elegidos, pasos claros y un resultado final que se nota más pensado, más redondo y más apetecible.

Al final, de eso va también Tuppers Especiales: de entender que las cosas cambian bastante cuando dejas de hacerlas al tuntún. Una sección de radio. Un mediodía cualquiera. O lo que decides meter en el tupper.

La recomendación de 'Cuerpos Especiales'

Si el día ya viene con demasiadas pantallas, demasiados mensajes y demasiada vida adulta, por lo menos que la comida juegue a favor.

Y esta ensalada de garbanzos con verduras asadas, vinagreta de yogur y atún claro Calvo va exactamente por ahí: más criterio, más sabor y bastante más sensación de que, por una vez, el mediodía está bien resuelto.