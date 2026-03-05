Shakira y Beéle publican 'ALGO TÚ', su colaboración llena de guiños a Colombia
Tras presentar la canción en directo, Shakira y Beéle publican ALGO TÚ para poner a bailar a su público y rendir un homenaje a su tierra, pues los dos artistas son de Barranquilla (Colombia).
Qué dice la letra de 'ALGO TÚ', la nueva colaboración de Shakira y Beéle
Shakira y Beéle sorprendieron en el concierto de la artista en el Zócalo de Ciudad de México para cantar ALGO TÚ por primera vez en directo y antes de su estreno oficial. Ahora, los dos artistas de Barranquilla (Colombia) publican oficialmente su colaboración.
La letra de la canción, que no se pudo entender bien en vivo, es una sucesión de guiños a la ciudad, algo así como hizo la propia Shakira junto a Carlos Vives en La Bicicleta. En ALGO TÚ, se habla de lugares de Colombia, de elementos típicos de la cultura colombiana y hasta del compositor Rafael Escalona, considerado uno de las almas del vallenato.
"Tú y yo somos el alegre y el llamador / Somos dos "ay, ombe" en un vallenato", cantan en la segunda estrofa. Con esto, se refieren a los tambores tradicionales utilizados en la música folclórica de la Costa Caribe colombiana, particularmente en ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé. El tambor alegre es la hembra y el tambor llamador es el macho.
La composición también es un halegato a la libertad propia y a la improvisación: "Vamo' en la carretera, nada en el maletero / Y a donde la vida nos lleve / To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pecho / Y lo que no sirvе fue, fue, fue, aye". Y añaden: "Yo nunca me meto / En la vida ajena".
Letra de 'ALGO TÚ', la colaboración de Shakira y Beéle
Quiero vivir contigo algo nuevo (Yeah)
Sin pensar hacia donde me llevas (Mmm)
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva'
-
Tú tiene' algo, tú, tú tiene' algo, tú
Tú formas un escándalo, cuando dice' algo tú
Algo tú, un tiki tiki, algo tú
Ella anda en un escándalo, así como bailas tú
Oh, igual ya qué, oh, igual ya qué
Eh, igual ya qué, igual ya qué
Somos dos ojos del mismo sueño
Somos dos ramas del mismo árbol
-
Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pecho
Y lo que no sirvе fue, fue, fue, aye
-
Oah, somo' espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire
Al laíto' de la de Escalona
Como el Magdalena desemboca
Yo quiero descansar en tu boca
Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando
Y si hay que llorar, entonce' lo hacemo' tomando
Tú y yo somos el alegre y el llamador
Somos dos "ay, ombe" en un vallenato
-
Que fluya
Se desborda el río
Que fluya
Sube la marea
Que fluya
Que fluya
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
-
Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pega'o en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue (Aye)
-
Oh, no
¡Aye!
-
Tú ere' qué cule, bombón
Tú ere' qué cule, bombón (¡Ayo!)
Tú ere' qué cule, bombón
Tú ere' qué cule, bombón
-
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
-
