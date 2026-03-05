Shakira y Beéle publican 'ALGO TÚ', su colaboración llena de guiños a Colombia

Shakira y Beéle sorprendieron en el concierto de la artista en el Zócalo de Ciudad de México para cantar ALGO TÚ por primera vez en directo y antes de su estreno oficial. Ahora, los dos artistas de Barranquilla (Colombia) publican oficialmente su colaboración.

La letra de la canción, que no se pudo entender bien en vivo, es una sucesión de guiños a la ciudad, algo así como hizo la propia Shakira junto a Carlos Vives en La Bicicleta. En ALGO TÚ, se habla de lugares de Colombia, de elementos típicos de la cultura colombiana y hasta del compositor Rafael Escalona, considerado uno de las almas del vallenato.

"Tú y yo somos el alegre y el llamador / Somos dos "ay, ombe" en un vallenato", cantan en la segunda estrofa. Con esto, se refieren a los tambores tradicionales utilizados en la música folclórica de la Costa Caribe colombiana, particularmente en ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé. El tambor alegre es la hembra y el tambor llamador es el macho.

La composición también es un halegato a la libertad propia y a la improvisación: "Vamo' en la carretera, nada en el maletero / Y a donde la vida nos lleve / To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pecho / Y lo que no sirvе fue, fue, fue, aye". Y añaden: "Yo nunca me meto / En la vida ajena".

Letra de 'ALGO TÚ', la colaboración de Shakira y Beéle

Quiero vivir contigo algo nuevo (Yeah)

Sin pensar hacia donde me llevas (Mmm)

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva'

-

Tú tiene' algo, tú, tú tiene' algo, tú

Tú formas un escándalo, cuando dice' algo tú

Algo tú, un tiki tiki, algo tú

Ella anda en un escándalo, así como bailas tú

Oh, igual ya qué, oh, igual ya qué

Eh, igual ya qué, igual ya qué

Somos dos ojos del mismo sueño

Somos dos ramas del mismo árbol

-

Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pecho

Y lo que no sirvе fue, fue, fue, aye

-

Oah, somo' espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire

Al laíto' de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca

Yo quiero descansar en tu boca

Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando

Y si hay que llorar, entonce' lo hacemo' tomando

Tú y yo somos el alegre y el llamador

Somos dos "ay, ombe" en un vallenato

-

Que fluya

Se desborda el río

Que fluya

Sube la marea

Que fluya

Que fluya

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

-

Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pega'o en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue (Aye)

-

Oh, no

¡Aye!

-

Tú ere' qué cule, bombón

Tú ere' qué cule, bombón (¡Ayo!)

Tú ere' qué cule, bombón

Tú ere' qué cule, bombón

-

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

-

