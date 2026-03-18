El videoclip de 'ALGO TÚ', de Shakira y Beéle, será una fiesta en el Carnaval de Barranquilla

Shakira y Beéle disfrutan del Carnaval de Barranquilla en el videoclip de ALGO TÚ, su nueva colaboración llena de guiños a Colombia.

Aunque el vídeo todavía no ha salido, las imágenes compartidas por la cantante en sus redes sociales nos llevan de lleno a esta fiesta declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Desde el lanzamiento de la canción, que la pareja de artistas estrenó en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, la intérprete de Soltera ha publicado varios extractos del videoclip y en su última publicación le da al protagonismo a un grupo de marimondas —personaje icónico del Carnaval de Barranquilla— que disfruta a lo grande saltando en una especie de cama elástica.

En las imágenes, Shakira y Beéle posan junto a este grupo que también protagoniza el video lyric del tema y que viste colores pastel que poco tiene que ver con su atuendo habitual, mucho más colorida y llamativa.

La estética de las marimondas contrasta con las imágenes compartidas anteriormente por la cantante, mucho más coloridas y que nos lleva de lleno al Carnaval de Barranquilla.

Desde antes incluso de que saliese la colaboración de Shakira y Beéle, no han dejado de publicarse vídeos e imágenes de los dos artistas durante la grabación del videoclip del tema alimentando la expectación ante el lanzamiento. Los vídeos que han salido fueron grabados durante esta celebración que este año se celebró del 14 al 17 de febrero, tres semanas antes de la publicación de ALGO TÚ.

El vídeo tendría pues que estar grabado, la cuestión es ¿cuándo se publicará?