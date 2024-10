N, H, Z... El abecedario persigue a los personajes y las películas de Mario Casas

El actor y director Mario Casas ha presentado en Cuerpos especialesEscape, la última película que protagoniza y que se estrena el próximo 31 de octubre, que ha querido comparar con "La fuga de Alcatraz o Papillon, pero al revés porque quiere que le metan en la cárcel". Un thriller en el que el gallego interpreta bajo la dirección de Rodrgio Cortés y cuya producción corre a cargo del mismísimo Martin Scorsesse, que "se ha enamorado en el primer corte de la película", ha indicado el actor.

En la película, Mario Casas se mete en la piel de N, aunque en un principio iba a ser H, el mismo nombre de su recordado personaje en A 3 Metros sobre el cielo. "No sé qué pasa con las letras...", ha declarado confuso, explicando que tuvo que sugerir a Rodrigo Cortés el cambio de nombre del personaje para evitar la "confusión" de los espectadores. De hecho y atendiendo a la devoción que se profesa entre el equipo de Cuerpos especiales a A 3 Metros sobre el cielo, Eva Soriano ha conseguido que Mario Casas replique su icónico "fea" de la película para grabarlo y guardar el documento sonoro como oro en paño.

Con una trama tan criminal, no se ha querido dejar escapar la ocasión para preguntar al actor sobre sus posibles delitos. "Seguro que he cometdio alguno que otro...", ha indicado, aunque finalmente ha recordado cuando "con 10 u 11 años" le quitó un juguete a un amigo suyo: "Me encantaban las Tortugas ninja y fui a casa de una amigo y se la robé". Aunque como ha explicado, su madre le pilló en el coche jugueteando con muñeco ajeno y dió la vuelta para obligar al pequeño Casas a devolverlo.

A lo largo de la conversación también ha habido tiempo de comparar las rutinas deportivas de Mario Casas y Eva Soriano, es decir, un beef de calisténicos vs crossfiteros de aúpa, y comentar la relación profesional que ha desarrollado con su hermano Óscar. "Es mi actor fetiche", ha explicado, añadiendo que considera que la direccion es parte del camino profesional que debe seguir, confesando que "ojalá sea a Óscar".

