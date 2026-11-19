Adam Jezierski y Francesco Carril están de estreno. Este viernes llegan a las salas de cine con El mal padre, una película en la que asistimos a una reunión familiar poco idílica justo antes de Navidad.

"La gente va a empatizar mucho con esta familia", han asegurado los dos actores nada más empezar su entrevista con Eva Soriano y Nacho García a Cuerpos especiales.

"La familia de la película podría ser una especie de metáfora de nuestro país", han añadido para luego entrar en detalles. "Un padre que ha sido muy de izquierda de toda la vida y poco a poco se ha ido a la derecha, hijos que no tienen mucha relación entre ellos ni con su padre y que se ven obligados a verse...".

La tensión es protagonista de la película que ha dado pie a hablar de ese momento en que te das cuenta de que, para bien o para mal, tus padres ya no son superhéroes. "Darte cuenta de que existían antes que nosotros y que hicieron lo que buenamente pudieron", ha apuntado Adam, que fue padre en abril de 2026, cuando empezó el rodaje.

En su caso hay un claro paralelismo entre la película y su vida. "La excusa de este reencuentro, este acercamiento, es que nuestro padre tiene una enfermedad y el reloj corre", ha explicado el actor que interpreta al hijo pequeño, que espera su primer hijo y eso le provoca muchos conflictos. "En la vida real yo también iba a ser padre y mi madre se estaba muriendo", ha añadido.

"Lo importante es que [lo que heredamos de nuestra infancia] no nos convierta en víctimas" - Francesco Carril

La relación entre su personaje y del Francesco es prácticamente nula. "Son tres hermanos que no se ven en sus vidas, saben un poco el uno del otro pero la verdad es que se ven muy poco. Se da a entender que el personaje de Alberto (Adam) sí que ha venido a ver a Damián (Francesco) al teatro alguna vez pero no saben mucho de la vida del otro", ha explicado el protagonista de Los años nuevos.

"Una familia totalmente desestructurada porque había un padre ausente, una madre que falleció... y la familia se disolvió y ahí está cada uno peleando con sus heridas", ha añadido su compañero para luego hablar de las manías y errores que se heredan de nuestros padres. "¡Y no solo de nuestros padres!", ha querido puntualizar Francesco. "También de gente que ha formado parte de tu infancia y, de repente, te ves diciendo Aquí soy mi abuelo, mi padre, mi madre... Lo importante es que eso no te convierta en víctimas. Como vengo de donde vengo soy así".

Una película con Eduard Fernández

Eduard Fernández es el padre ausente y narcisista de Adam y Francesco, con quien compartieron grandes momentos de rodaje.

"Cuando trabajas con Eduard te das cuenta de que no hay magia detrás de Eduard, de un tipo tan talentoso", ha contado Adam. "Lo que hay es muchísimo trabajo y un compañero espléndido".

"Cuando trabajas con Eduard te das cuenta de que no hay magia detrás de un tipo tan talentoso"

La humildad es lo que se llevan del actor. "Lo hemos comentado muchas veces. Currar con Eduard Fernández, terminar un toma con él, y que te venga a preguntar si crees que está bien su trabajo. Es un tipo vulnerable sensible...", ha seguido Adam, a lo que ha añadido Francesco: "Con dudas..."

Para Adam, esta forma de enfrentarse a su trabajo tiene una razón. "Supongo que la gente que pierde eso hará peor las cosas", ha dicho el intérprete. "Perder esa duda, esa inocencia..."

Los dos actores reconocen que el rodaje supuso un proceso bonito para todos los actores. "Se fue construyendo la relación de hermanos a la vez que nos íbamos conociendo", ha explicado Francesco. "La relación se fue creando a la vez que avanzaba el rodaje".

"El otro día hicimos un pase con gente cercana y de las cosas más bonitas que me han dicho de la película, amigos míos que me conocen de toda la vida, Me creo que formes parte de esa familia", ha contado Adam, que cree que hay una cierta magia en esta conexión y también un buen trabajo de casting.

"De las cosas más bonitas que me han dicho de la película, amigos míos que me conocen de toda la vida, 'Me creo que formes parte de esa familia" - Adam Jezierski

Los actores llegan a las salas de cine este viernes mientras preparan otros proyectos. Francesco llegará al teatro con Belvedere y Adam estrenará la segunda temporada de Sin gluten, una serie que les ha invitado a hablar de cocina y los platos que dominan. El actor hace un plato polaco que le hace triunfar con sus invitados y que ha provocado las risas de Eva, Nacho y Francesco.

"¿Cómo se llama?", fue la pregunta que le hizo su compañero tras escuchar la receta al detalle. "Yo lo llamo pasta de patata", fue su respuesta que provocó un aluvión de risas de su compañero y los presentadores.