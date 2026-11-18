Zatu y Acción Sánchez se han dado el madrugón este miércoles para charlar con Eva Soriano y Nacho García de su nuevo disco Salto de Fé, con tilde en la e.

Los dos artistas lanzaron el undécimo álbum de estudio de SDFK el pasado 13 de noviembre y no faltaron los nervios.

"Cada vez es peor", ha confesado Zatu sobre cómo se enfrentan a los lanzamientos de nuevos trabajos. "Yo llevo unos días fatal, de los nervios, llorando mucho...", ha añadido el cantante, para el que lo más importante de su vida es su familia y su música. "De hecho, tengo una vida familiar gracias a la música. Por eso, cuando la expongo, estoy con los nervios a flor de piel".

El disco cuenta con 18 canciones, entre las que se incluye 2 de enero, un título que marcará esta fecha en el calendario de los fans de SDFK como ya ha hizo 30 en 2009. "Para nosotros es costumbre juntarnos los 30 de diciembre, antes de que termine el año, juntamos y hacemos siempre música", han contado al hablar de las felicitaciones que le llegan año a año ese día.

Volviendo a los nervios que siguen a flor de piel, pese a sus más de 30 años de carrera y sus 11 álbumes en el mercado, SDFK lo tiene claro: "Hay que valorar lo que uno hace. Si tú lo haces sin ilusión, sin interés ni ganas, no te puedes poner nervioso porque te da igual. En nuestro caso es al contario. Nosotros seguimos haciendo esto con pasión de verdad. Intentando ofrecer a la gente unas canciones que les lleguen y nos preocupamos realmente".

40 canciones y quedaron 18

El disco cuenta con 18 canciones aunque inicialmente escribieron 40. No les falta inspiración. "Nunca tuve 50 años para poder contarlo en una canción", ha dicho Zatu sobre este tema.

Así compusieron esa lista de canciones que les obligó a hacer selección. "Hay un fijo, 10 temas que nos gustan a los dos y en los que confiamos", han dicho los sevillanos que buscan que la selección final tenga una coherencia y le dé sentido al álbum.

Para ello, hacen escuchas con público. "Cuanto menos les guste el rap, mejor", han añadido. "Gente ajena (...) Alguien que viene al estudio con un amigo".

"Este es el disco que más hemos testeado", han contado sobre Salto de Fé.

"Este es el disco que más hemos testeado"

El álbum incluye 18 canciones con más instrumentos que antes y menos samples. "Son diferentes [las formas de crear las bases]", ha dicho Óscar. "El otro día lo hablaba con un colega, a mí lo que más me gusta y más me llena es encontrar un buen sample", ha añadido el músico, que se emociona cuando encuentra un buen sample.

"Ayer le hice un Shazam a una canción rusa... Pero, realmente eso a la hora de crear te limita, yo tengo muchas melodías en la cabeza, tengo mucho interés en fusionar géneros partiendo del rap, y con el paso de los discos, he trabajado con muchos músicos muy buenos, que son amigos, y tiro mucho de ellos para la creación de los instrumentales". "Yo, de hecho, cuando hago música, siempre intento que parezcan samples"

Lo que hace es cortar, chopear... "Chopear es cortar el sample en trocitos y montarlo de una manera diferente", ha explicado a Eva y Nacho.

Los dos cantantes celebraron 30 años de carrera en 2023 y lo hicieron con un concierto en el Estadio Olímpico de Sevilla. Para los 35 años, que llegarán en 2028, barajan otra idea. "Para nuestros 35 años podríamos hacer un partido de la NFL en el descanso de nuestro show", han dicho entre risas para luego entrar a hablar en algunas de las canciones del disco como Juégala, en la que Zatu canta con su hija Ana Rey.

"Es increíble pero también muy nervioso. Lleva años haciendo canciones, desde los 14, pero su madre y yo nunca antes la quisimos exponer", ha contado sobre la joven que el mes que viene cumple 18 años y a la que dedicó Lo intenté en 2014.

SDFK se ha despedido de Cuerpos especiales hablando de su gira que, tras pasar por Santiago de Chile, llegará a España en abril con la primera parada en Sevilla. Los dos músicos están listos para subirse al escenario aunque tienen un problema con el setlist. "El otro día le comentaba a Zacu, Tío, los temas están funcionando que te cagas y vamos a tener un problema", ha añadido sobre el otro proceso de selección que les supone también quebraderos de cabeza.