Adexe & Nau invitan a Nicky Jam a grabar un remix de 'Si tú no estás' para celebrar sus 10 años en la música

Adexe & Nau tenían 12 y 9 años en 2015 cuando grabaron la cover de Si tú no estás, la canción de Nicky Jam que les hizo conocidos. Están a punto de cumplirse 10 años de ese éxito y para celebrarlo han soñado en alto en su tercera visita a Cuerpos especiales. ¿Por qué no grabar un remix con el cantante?

En tono de humor le han mandado un divertido mensaje para invitarle a un concierto (que no existe) a cantarla juntos, aunque la idea no es mala y a falta de concierto siempre pueden entrar en el estudio a hacer un remix del tema.

En junio cumplen una década en la música y es cierto que parece que empezaron ayer por su juventud, pero no les falta experiencia y lo dicen desde la tranquilidad de haber comenzado de niños y seguir triunfando. "Me hace muy feliz pensar que llevamos 10 años y tener la edad que tenemos ahora. Por suerte no nos pasó nada extraño nunca, Cero juguete roto, han dicho a Eva Soriano y Nacho García en su entrevista para presentar su single La Manera, una canción con ritmo ochentero que habla sobre una infielidad.

"No es personal. Nosotros normalmente solemos componer pero esta canción, como x aquí y x allá, han sido compuestas por otros letristas", han contado sobre el tema. "Tampoco queremos que la gente se sienta identificada con pedir perdón por poner los cuernos porque eso está muy mal, pero pedir perdón sí, eso está muy bien", han apuntado sugiriendo que "si tienen que pedir perdón (por ser infieles) que sea con nuestra canción".

La Manera tiene una historia especial. La primera versión del tema estaba hecha con IA y escucharon su voz con Inteligencia Artificial. "En realidad se nota que no cantamos nosotros porque la IA era de gente de la península y se escuchaban las zetas... Cantaron primero la canción y luego con IA le puso nuestra voz", han explicado aclarando que la canción está compuestas por letristas. "No aceptaríamos que la IA compusiese nuestra canción, queremos cosas hechas por personas".

El single llega justo después de X aquí X allá, en el que hablan de una ruptura y que tampoco ha sido compuesto por ellos. "Estamos traumados", han dicho entre risas al hablar de sus tres últimas canciones. "Es como un proceso. Venimos de La fuente de los deseos que es superromántica, luego está X aquí x allá que es de una ruptura y ahora nos enteramos de que lo dejaron porque le pusieron los cuernos", han resumido los hermanos tinerfeños, que el 25 de abril harán sonar estas canciones en un show en México en el que tocarán por primera vez con banda.