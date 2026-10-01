La alcaldesa de Alcázar San Juan propone un plan a Eva y Nacho: "Subiría a los molinos para ver la playa de La Mancha"

Hacia tiempo que el equipo de Cuerpos especiales no salía del estudio de la calle Juan Bravo y la visita a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha sido toda una fiesta.

Eva Soriano y Nacho García se han escapado este miércoles para grabar un programa especial con público desde las instalaciones del Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha —en la radio lo hemos podido escuchar el jueves 1 de octubre— y han tenido como anfitriona nada menos que a la alcaldesa Rosa Melchor.

Esta vez no se ha escapado del recinto nada más terminar como hizo en la visita de 2024 y como le recordaron los presentadores queriendo sacarle los colores. "[Me fui a] otras tareas, pero hoy prometo quedarme todo el tiempo", les aseguró para luego metérselos en el bolsillo con un "más importante que vosotros no hay nada pero hay veces que hay que hacer cosas que son menos importantes".

Rosa Melchor se ganó a Eva y Nacho desde el minuto 1. La tortas de Alcázar de San Juan seducen a cualquiera y a Eva le llevaron a su infancia. "Me saben a mi abuelo", dijo provocando las risas de los fans del programa. "¿Cómo que a tu abuelo? ¿Qué hiciste cuando murió?", le preguntó Nacho. "Tortas", respondió la alcaldesa demostrando que domina el juego.

Tanto es así que Rosa Melchor, que no se presentará a alcaldesa en 2027, se propuso entre risas como colaboradora del morning de Europa FM y el plan no sonó demasiado descabellado. Buena voz y tren directo.

Madrid y Alcázar de San Juan tienen conexión ferroviaria que trae numerosos turistas a la localidad ciudadrealeña cada mes y que en noviembre es la vía para llegar a la celebración de las gachas ferroviarias. "Un encuentro de amigos del ferrocarril en el que la mayoría de los participantes vienen desde Madrid y lo hacen en tren", contó la alcaldesa para celebrar el maridaje tren y turismo.

Alcázar de San Juan, que desde este año es parada del tren turístico de lujo Al Andalus, atrae cada año una media de 42.000 habitantes que vienen a disfrutar de sus fiestas como la ya consolidada Fiesta de la Vendimia, que celebra su octava edición del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026. "Al principio era un experimento pero el otro día lo comentábamos cuando hacíamos la presentación. Muy pocos creíamos que esto iba a tener futuro y ya tiene pasado así que genial", ha dicho sobre una de las muchas celebraciones de la localidad.

"Hay gente que desde la envidia dice que en Alcázar siempre estamos de fiesta, pero entre fiesta y fiesta también trabajamos"

"Alcázar de San Juan es una ciudad con muchísimo dinamismo, en la que hay muchísima actividad cultural, muchísima gente. Hay gente que desde la envidia dice que en Alcázar siempre estamos de fiesta, pero entre fiesta y fiesta también trabajamos. O entre trabajo y trabajo, tenemos una fiesta", ha contado a Eva y Nacho antes de compartir con ellos un plan de turismo express.

"Yo subiría a los molinos para que vieseis la Playa de La Mancha. Desde allí se ve toda la llanura manchega, vais a poder ver 30 kilómetros a la redonda sin ningún esfuerzo y no porque el cerro donde están los molinos sea alto sino porque todo lo demás es muy llano. Eso es una maravilla, una playa de viñas, de parcelas de todos los colores... A mí me parece que eso hay que verlo una vez en la vida antes de morirse y esta es vuestra oportunidad. No os vayáis sin visitarla", apuntó sobre uno de los reclamos de Alcázar de San Juan, a la que llegan cada año más extranjeros aunque el grueso de sus turistas son de provincias vecinas.

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.