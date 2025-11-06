Amaia Salamanca y David Verdaguer presentan 'Siempre es invierno': "Es bonito ver a un tío más joven con una señora mayor teniendo relaciones"

Amaia Salamanca y David Verdaguer llegan a las salas de cine este viernes 7 de noviembre con Siempre es invierno , una película dirigida por David Trueba y que se basa en su libro Blitz . Es la primera vez que lleva al cine una de sus novelas y el director asegura que si alguien prefiere el libro a la película le parecerá bien.

David Verdaguer es Miguel en Siempre es invierno, un arquitecto-paisajista que viaja a un congreso en Bélgica con su novia Marta, a la que interpreta Amaia Salamanca, y al que esta deja en un kebab para terminar volviéndose a España.

Es el punto de partida de la película dirigida por David Trueba que llega este viernes 7 de noviembre a los cines y de la que los dos actores han hablado este jueves con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

Marta se vuelva a España, Miguel se queda en Bélgica. "Es un tío perdido en una ciudad muy fría, muy gris, muy fea... sin móvil", ha contado David sobre su personaje, que en ese periplo conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer mayor con la que conecta y acaba teniendo una relación.

"Es bonito ver a un tío más joven con una señora mayor teniendo relaciones", ha apuntado el actor, que reconoce que la escena en pantalla le resultó un poco larga: "Da un poco de pudor mirar". "Pero es porque no estamos acostumbrados... Estamos acostumbrados a verlo al revés, a ver al señor mayor con una mujer más joven y no pasa nada", ha puntualizado Amaia Salamanca celebrando que se normalice este tipo de secuencias.

"De repente, estar en esa habitación con un hombre más joven y una mujer más madura es como que te da pudor verles pero mola normalizar un poco eso", ha dicho la actriz sobre la escena que tiene un punto muy real sin las coreografías típicas. "Está muy bien contado. Trueba tiene mucha sensibilidad y lo cuenta tal como es, sin artificios", ha añadido la actriz.

Los dos protagonistas solo tienen buenas palabras para el director. "Trabajar con David es como trabajar en zapatillas de estar por casa", han dicho sobre el rodaje, lo que les ha llevado a imaginar cómo sería David Trueba si fuese unas zapatillas. "Las que tienen borreguito por entro, por fuera de cuadro escocés y abiertas por detrás", han coincidido Verdaguer y Salamanca señalando otras virtudes del director como que "escucha, le interesa tu vida, es respetuoso... y tiene pelazo".

Aunque no todo fue un camino de rosas durante la estancia en Lieja. "No había mucho que ver en la ciudad, además casi todo el mundo se puso enfermo", han contado sobre la experiencia.

Amaia Salamanca se libró de ponerse mala pero David Verdaguer tuvo de todo. "Me puse enfermo, muchos mocos, luego me petó el tímpano, el herspes zoster...", señaló el actor, al que su compañera tachó de pupitas entre risas. "Ahora al llegar dijo 'Me he hecho daño en la costilla de cargar con la maleta", contó antes de que Eva Soriano puntualizase. "Dijo Creo que me la he roto". "Es que me doy mucha caña", se justificó entre risas.