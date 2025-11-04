Rosalía estrena 'Reliquia', el segundo single de su álbum 'LUX'

Es la semana de Rosalía con el estreno de LUX el 7 de noviembre. Y para celebrarlo más a lo grande, la artista ha vuelto a sorprender a sus fans con el anuncio del estreno de su segundo single, Reliquia. Un single que ya está disponible en plataformas digitales.

Esta nueva canción, marca distancia con el sonido experimental que nos trajo la catalana con Berghainy trae en su lugar un tema épico con una letra íntegra en castellano. La canción comienza con unos violines que visten la canción de principio a fin. A lo largo de sus versos, Rosalía plasma un viaje, donde narra cómo se han transformado sus emociones en diferentes partes del mundo. "Yo que perdí mis manos en Jerez / y mis ojos en Roma/ crecí y el descaro lo aprendí/por ahí por Barcelona" rezan los primeros versos de este nuevo tema.

La canción ha sido producida por Noah Golstein, Dylan Wigging, Caroline Shaw y la propia Rosalía. Un tema al que en la composición también se han unido David Rodriguez, Guy-Manuel de Homem-Christo, Noah Goldstein y Ryan Tedder.

'Reliquia', el segundo single tras 'Berghain'

El lanzamiento de Berghain ha dejado el listón de lo más alto: este sencillo se coló rápidamente en el número 1 de multitud de listas musicales, y dejó al descubierto el nuevo estilo operístico y experimental de la intérprete de Candy.

Pero a tan solo dos días de la salida del cuarto disco, la catalana contenta a sus fans con un nuevo adelanto este miércoles 5 de noviembre.

En total, Rosalía canta en más de 13 idiomas distintos en su cuarto proyecto, dividido en cuatro partes muy diferencias según su estilo, su temática y su mensaje.

Tracklist de LUX

MOV I

SEXO VIOLENCIA Y LLANTAS

RELIQUIA

DIVINIZE

PORCELANA

MIO CRISTO

MOV II

BERGHAIN

LA PERLA

MUNDOO NUEVO

DE MADRUGA

MOV III

DIOS ES UN STALKER

LA YUGULAR

FOCU 'RANNI

SAUVIGNON BLANC

JEANNE

MOV IV