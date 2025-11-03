Sanguijuelas del Guadiana, sobre su disco 'Revolá': "Se sienten identificados porque los extremeños lo tenemos todo conquistado"

El grupo extremeño ha visitado Cuerpos especiales para hablar de su estilo de música, su gira por toda España con su álbum debut y su sentimiento extremeño llevado por bandera.

Carlos, Juan y Víctor de Sanguijuelas del Guadiana han aterrizado por primera vez en Cuerpos especiales, después de desayunar su buen "ColaCao con tostadas".

El grupo extremeño estrenó en mayo de este año su álbum debut, Revolá, con claras referencias a su tierra. El grupo se sabe de memoria el camino de Extremadura a Madrid y al revés, pero del pueblo echaban de menos "estar el día juntos, quedar con tus colegas y luego ir a casa de tu abuela".

Sanguijuelas del Guadiana mezcla el rock, lo electrónico y los sonidos de "verbena", y el grupo recomienda "dejarse llevar en sus conciertos", que cuentan con mucho baile pogos. Pero tal y como han contado lo más loco que les ha pasado en los show es que "Juan se baja a mear en mitad de un concierto" muy recurrentemente, mientras el resto sigue tocando.

Revolá fue producido por Jorge González, de Vetusta Morla, y juntos se encerraron en una casa para crearlo. "Acabamos ya locos después de tres meses encerrados", han desvelado los extremeños.

Sanguijuelas del guadiana representan con su música a Extremadura, y eso lo notan cada vez más: "A todos los sitios que vamos flipamos por todas las banderas de Extremadura que hay, no sabía que había tantos extremeños esparcidos por España". "La gente se siente muy identificada porque los extremeños lo tenemos todo conquistado", han bromeado.

Sanguijuelas del Guadiana están arrasando con su gira Verbena en vena,. En 2026 tienen hasta 100 conciertos, y ya han agotado tres fechas en la Sala La Riviera de Madrid. Sin embargo, ellos no distinguen de recintos y fiestas de su pueblo: "Son cosas distintas, pero las dos nos encanta".

El verbeneo como estilo de vida

Si fueran una tapa extremeña Sanguijuela del Guadiana se definiría como una bandeja de jamón, un choricillo de aperitivo y una caña de lomo. Se consideran "feriantes", y les encanta todo lo relativo a la feria, desde la fiesta hasta las atracciones.

Y con ese espíritu de verbeneo lo han dado todo en el juego al que le han sometido Eva Soriano y Nacho García.