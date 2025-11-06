Rosalía genera controversia por las diferencias entre las canciones que salen en físico y en digital en 'LUX'

Te interesa El sitio de Madrid donde se ha grabado la entrevista de Rosalía y Zane Lowe

Rosalía le ha dedicado su tiempo y su alma a LUX, el cuarto disco que lanza em su trayectoria profesional. La artista se volcó al completo en un proceso creativo distinto a lo que había hecho hasta ahora.

Pero su nivel de perfeccionismo fue llevado hasta el límite, tal y como le ha confesado a Zane Lowe. "Estuve al borde de un colapso mental. Cumplir los plazos era una locura, si no entregaba el vinilo esa semana, el lanzamiento se retrasaba al año siguiente. Algo dentro de mí me decía que este disco tenía que salir este año y me esforcé muchísimo. Estaba temblando del estrés", ha compartido.

Así que lo entregó, pero no dejó de trabajar. Terminó "todas las canciones a la vez": "Siempre es todo a la vez. Intento aprender a convivir con esa incertidumbre. Algunas canciones son un poco diferentes en el vinilo, fue un proceso de varias etapas".

Estas declaraciones han asustado a los fans que todavía no han recibido el cd o el vinilo, y así lo han manifestado en redes sociales. "realizó modificaciones en las canciones para la versión digital, porque ya no podía parar la producción del formato físico, por eso el CD es distinto y tengo miedo", expresa @guillermo_ez24 en X. Por su parte, @Knightranan defiende que "está estafando a sus fans, vendiendo canciones sin terminar".

Aunque muchos se cuestionan esta decisión, otros dicen que las diferencias entre lo digital y lo físico no serán tan grandes. Habrá que esperar a este viernes para descubrirlo.