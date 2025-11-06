Rosalía tumbada en el escenario y famosos como Estopa o Amaia: así fue la Listening Party de LUX en Barcelona

Rosalía lanza el viernes 7 de noviembre su esperado disco LUX, que desde principios de semana circula en redes por una filtración, y este miércoles celebró escuchas exclusivas del álbum en distintas ciudades del mundo.

Barcelona fue la ciudad española donde se celebró el evento al que asistió la propia Rosalía desde un lugar privilegiado. La cantante ya había estado en las escuchas de Ciudad de México y de Nueva York aunque su presencia en ambos eventos fue mucho menos llamativa. En la ciudad condal estuvo tumbada sobre el escenario mientras los invitados escuchaban atentamente el disco.

La intérprete de Berghain presenció la Listening Party —y las reacciones de los asistentes— desde el centro de la sala adoptando distintas poses cargadas de dolor mientras un impresionante espectáculo de luces envolvía el ambiente, apuntaron en redes algunos de los que invitados.

Su presencia fue discreta y silenciosa y, al terminar, se puso en pie para recibir los aplausos del público, entre el que había muchos rostros conocidos.

Los famosos de la Listening Party de Rosalía en Barcelona

En la lista de asistentes al evento celebrado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) hubo cantantes como Amaia o Estopa, influencers como Laura Escanes, actores como Carmen Machi y otros famosos que posaron ante las cámaras antes de entrar en el evento.

Amaia

Estopa

Guitarricadelafuente

Álvaro Soler y Melanie Kroll

Rodrigo Cuevas

Julieta

Claudia Lachispa

Belén Esteban

Noemi Galera

Rossy de Palma y su hija

Carmen Machi

Samantha Hudson

Carmen Farala

Nina Urgell

Judit Mascó y su hija

Berto Romero

Paco León

Laura Escanes y su pareja

El regalo de Rosalía a los asistentes

El público disfrutó de una experiencia única y se llevó a casa un regalo de la propia Rosalía. Noemí Galera se encargó de mostrarlo en Stories al publicar una foto en la que se ve una versión CD de LUX, una pulsera VIP y una camiseta con las lyrics de Reliquia, la canción que el martes 4 pudimos escuchar durante una hora en plataformas y que después eliminó hasta el lanzamiento oficial del disco.