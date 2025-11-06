Rosalía tumbada en el escenario y famosos como Estopa o Amaia: así fue la Listening Party de LUX en Barcelona
Rosalía no se perdió la Listening Party de LUX en Barcelona. La cantante asistió al evento celebrado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y lo hizo desde un lugar privilegiado. Estuvo tumbada sobre el escenario mientras los invitados escuchaban el disco, que este miércoles circulaba en redes por una filtración, y pudo así ver las reacciones del público.
Se filtra al completo 'LUX', el nuevo disco de Rosalía
¿Qué ha pasado con 'Reliquia' de Rosalía? Las teorías sobre la desaparición de la canción
Rosalía lanza el viernes 7 de noviembre su esperado disco LUX, que desde principios de semana circula en redes por una filtración, y este miércoles celebró escuchas exclusivas del álbum en distintas ciudades del mundo.
Barcelona fue la ciudad española donde se celebró el evento al que asistió la propia Rosalía desde un lugar privilegiado. La cantante ya había estado en las escuchas de Ciudad de México y de Nueva York aunque su presencia en ambos eventos fue mucho menos llamativa. En la ciudad condal estuvo tumbada sobre el escenario mientras los invitados escuchaban atentamente el disco.
La intérprete de Berghain presenció la Listening Party —y las reacciones de los asistentes— desde el centro de la sala adoptando distintas poses cargadas de dolor mientras un impresionante espectáculo de luces envolvía el ambiente, apuntaron en redes algunos de los que invitados.
Su presencia fue discreta y silenciosa y, al terminar, se puso en pie para recibir los aplausos del público, entre el que había muchos rostros conocidos.
Los famosos de la Listening Party de Rosalía en Barcelona
En la lista de asistentes al evento celebrado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) hubo cantantes como Amaia o Estopa, influencers como Laura Escanes, actores como Carmen Machi y otros famosos que posaron ante las cámaras antes de entrar en el evento.
- Amaia
- Estopa
Guitarricadelafuente
Álvaro Soler y Melanie Kroll
Rodrigo Cuevas
Julieta
Claudia Lachispa
Belén Esteban
Noemi Galera
Rossy de Palma y su hija
Carmen Machi
Samantha Hudson
Carmen Farala
Nina Urgell
Judit Mascó y su hija
Berto Romero
Paco León
Laura Escanes y su pareja
El regalo de Rosalía a los asistentes
El público disfrutó de una experiencia única y se llevó a casa un regalo de la propia Rosalía. Noemí Galera se encargó de mostrarlo en Stories al publicar una foto en la que se ve una versión CD de LUX, una pulsera VIP y una camiseta con las lyrics de Reliquia, la canción que el martes 4 pudimos escuchar durante una hora en plataformas y que después eliminó hasta el lanzamiento oficial del disco.