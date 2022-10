Amaia Salamanca y Rodolfo Sancho presentan 'La piel del tambor': "Pérez Reverte dice que es la mejor adaptación"

Sacamos la alfombra roja este lunes en Cuerpos Especiales para recibir a dos actores de lujo. Amaia Salamanca y Rodolfo Sancho han madrugado para venir a la radio a hablarnos de La piel del tambor, película que estrenan este viernes 21 de octubre en cines.

El film, dirigido por Sergio Dow, está basado en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte. No es la primera vez que la adaptan. La serie Quarte: El hombre de Roma está basada en la misma trama.

Richard Armitage, Amaia Salamanca, Rodolfo Sancho y Alicia Borrachero son los protagonistas de un un thriller lleno de intriga que arranca con unas extrañas muertes en una Iglesia. "Eso llega a oídos del Vaticano y mandan a un investigador para ver qué pasa ahí, dicen que son muertes divinas, que la Iglesia está matando", explica la actriz, que siempre le ve el lado positivo a los papeles que le van llegando. "Hay gente que dice 'esto no me conviene' pero al final aprendes de todo y te llevas algo de todo", explica. Rodolfo Sancho añade incluso que hay veces que no se tiene posibilidad de elegir. "Esa es la realidad de la profesión", señala.

Una de las curiosidades del rodaje de La piel del tambor es que fue en inglés. No les pidieron la certificación del First pero casi. "Hubo un casting previo con el director para ver si podíamos comunicarnos bien en inglés", cuenta la actriz, que reconoce que hay muchos actores que maquillan un poquito sus habilidades. No solo con el inglés. También a la hora de conducir durante una grabación, por ejemplo.

Lo que sí que ha llamado mucho la atención a Eva Soriano e Iggy Rubín es que no hayan sido los propios actores los encargados de doblarse a sí mismos para la versión en castellano. "Es muy raro escucharse con otra voz", dice Rodolfo Sancho. "A los demás actores, los internacionales, los van a doblar actores profesionales que se dedican a esto y al final tienen una técnica que no es la nuestra, se iba a quedar descompensado con lo que hiciéramos nosotros", aclara Salamanca.

"Arturo Pérez Reverte nos dio la bendición, dice que es la mejor versión de una novela suya", cuenta Rodolfo. Y eso que Johnny Depp protagonizó la adaptación de La novena puerta. "Dice que le ha gustado", recuerda sobre la proyección, en la que se sentó a su lado.

Terminamos la entrevista con una charlita más distendida en la que los intérpretes nos han contado alguna anécdota personal. Amaia Salamanca, por ejemplo, estudió en Estados Unidos y la abuela uruguaya de Rodolfo Sancho practicaba las artes oscuras. "En su juventud hacía reuniones y se levantaban sillas. Alguna vez la convencí, lo hizo conmigo y la mesa se movía", recuerda el actor.