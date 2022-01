Ana Pastor, sobre Gazir y Sara Socas: "La primera vez que los vi aluciné, tienen mucho talento"

Un día después de Reyes tenemos un regalazo en Cuerpos especiales: ¡la visita de Ana Pastor! La presentadora de El Objetivo —que vuelve el próximo miércoles con Raphael— nos ha explicado qué le han traído los Reyes Magos: "Me ha caído un día de Almudena Grandes, me ha caído un chándal por primera vez en mi vida".

Ana Pastor también está al frente de Newtral, un portal dedicado al fact-checking para desmentimos noticias falsas y publicar información y de calidad. Algo que le hace estar constantemente pegada a su móvil, por lo que queremos saber cómo lo utiliza.

Sorprendentemente, no tiene bloqueado en Twitter absolutamente a nadie, a pesar de recibir mensajes de lo más surrealistas de usuarios anónimos: "Aprendí hace tiempo que ni lo bueno, buenísimo es así, ni lo contrario. La mayoría de la gente que te escribe barbaridades son perfiles falsos. De hecho, he descubierto un filtro que hace que no te llegue nada de cuentas de numeritos (bots) o cuentas creadas desde hace poco (haters)".

Pero no solo queremos saber qué hace en Twitter, también queremos saber qué ha sido lo que más ha escuchado en durante 2021: "Yo soy muy de música española. Ayer por ejemplo vi un documental de Pablo Lopez en el que invita a subir al escenario a Antonio Orozco y está tan emocionado que no puede cantar en La Maestranza en Sevilla".

Sobre conciertos, Ana Pastor confiesa que hace mucho que no va a uno, pero al último al que asistió fue de María Rozalén. Por otro lado, nos confiesa que su hija está obsesionada con Harry Styles, por lo que sabe que algún concierto del británico caerá.

¡Y también domina el freestyle! Su hijo pequeño es super aficionado de este género y Ana nos confiesa que les encanta Gazir y Sara Socas: "La primera vez que los vi aluciné, pensé '¡hay que tener mucho nivel!' están muy leídos, muy preparados, las rimas son espectaculares..."

"Me parece que es gente que, aparentemente, hay gente que decide despreciarlos porque dicen tacos, pero lo hacen de manera muy elaborada", ha añadido.