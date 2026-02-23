Setlist de Leire Martínez para sus conciertos de 2026: lista con todas las canciones

Leire Martínez ha empezado su gira Historias de Aquella Niña Tour este domingo 22 de febrero en Sala La Riviera de Madrid, donde ha desvelado el repertorio de canciones que la acompañará durante sus conciertos de 2026. En total, interpreta 25 temas .

Leire Martínez acaba de empezar su carrera en solitario, pues su álbum debut lo publicó el pasado 20 de febrero. Sin embargo, carga a sus espaldas 17 años de trayectoria en La Oreja de Van Gogh, por lo que el repertorio de su gira Historias de Aquella Niña Tour no podía ser escueto.

La donostiarra cuenta con numerosas fechas de conciertos para 2026, incluyendo salas españolas, espectáculos en América y festivales de música. Su primer show ha tenido lugar este domingo 22 de febrero en una Sala La Riviera con todas las entradas agotadas.

Durante el inicio del concierto, Leire Martínez ha pronunciado un discurso en contra de los titulares sensacionalistas, por lo que ha decidido no volver a responder ninguna pregunta sobre La Oreja de Van Gogh. "Si no se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo", ha comentado.

Sin embargo, la música del grupo sí tiene presencia en el repertorio de sus conciertos con canciones de su etapa y de los años de Amaia Montero. Por supuesto, el setlist cuenta también con las doce composiciones de Historias de aquella niña, el primer disco en solitario de Leire Martínez que incluye su éxito Mi nombre.

Repertorio de Leire Martínez para 'Historias de Aquella Niña Tour'

Consulta el setlist completo de Leire Martínez para sus conciertos de 2026. Además, añadimos a qué disco pertenece cada canción: