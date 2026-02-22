LISTADO COMPLETO

Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026

Una batalla tras otr arrasa en los Premios BAFTA 2026 y se sitúa como la favorita de cara a los Premios Oscar. ¿Habrá sorpresa...?

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Fecha y hora de la gala

Premios BAFTA 2026
Premios BAFTA 2026 | Joe Maher / BAFTA / Getty Images para BAFTA

Europa FM

Madrid22/02/2026 23:52

Los Premios BAFTA 2026 han celebrado su gala este domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha entregad sus galardones al mejor cine del año.

La gala supone una interesante antesala de cara a los Premios Oscar 2026, que tendrán lugar el 15 de marzo. España era candidata a un galardón, pues Sirat de Oliver Laxe estaba nominada a Mejor película en habla no inglesa. Sin embargo, Valor sentimental se ha hecho con el premio.

Por número de premios, las películas ganadoras de los Premios BAFTA 2026 son: Una batalla tras otra (6), Los pecadores (3), Hamnet (2), Incontrolable (I Swear) (3), Frankenstein (3) y Valor sentimental (1).

A continuación, repasa la lista completa de ganadores a todas las categorías de los Premios BAFTA 2026:

Mejor película

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra(GANADORA)
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película británica

  • 28 años después
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Loca por él
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet (GANADORA)
  • Incontrolable (I Swear)
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor dirección

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Ryan Coogler – Los pecadores

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet (GANADORA)
  • Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
  • Kate Hudson – Song Sung Blue (canción para dos)
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

  • Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear) (GANADOR)
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Los pecadores
  • Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz secundaria

  • Odessa A'zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Wunmi Mosaku – Los pecadores (GANADORA)
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra
  • Emily Watson – Hamnet

Mejor actor secundario

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – Incontrolable (I Swear)
  • Sean Penn – Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor casting

  • Incontrolable (I Swear) (GANADOR)
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor guion original

  • Incontrolable (I Swear)
  • Marty Supreme
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores (GANADOR)

Mejor guion adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Pillion

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (GANADORA)
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor montaje

  • F1: La película
  • Una casa llena de dinamita
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (GANADOR)
  • Los pecadores

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores (GANADORA)

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein (GANADOR)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein (GANADOR)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Wicked: Parte II

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein (GANADORES)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Wicked: Parte II

Mejor sonido

  • F1: La película (GANADOR)
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Warfare: Tiempo de guerra

Mejores efectos especiales visuales

  • Avatar: Fuego y ceniza (GANADORES)
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • Laberinto en llamas

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental (GANADORA)
  • Sirat
  • La voz de Hind

Mejor película de animación

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2 (GANADORA)

Mejor película familiar

  • Arco
  • Boong (GANADORA)
  • Lilo y Stitch
  • Zootrópolis 2

Mejor documental

  • 2000 metros hasta Andriivka
  • Apocalipsis en los trópicos
  • Cover-Up: Un periodista en las trincheras
  • Mr. Nobody contra Putin (GANADOR)
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis (GANADOR)
  • Welcome Home Freckles

Mejor cortometraje de animación

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise (GANADOR)

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

  • The Ceremony
  • La sombra de mi padre (GANADOR)
  • Pillion
  • A Want in Her
  • Wasteman

Premio Rising Star (Estrella emergente)

  • Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear) (GANADOR)
  • Miles Caton – Los pecadores
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Archie Madekwe – Lurker
  • Posy Sterling – Lollipop