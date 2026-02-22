Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026
Una batalla tras otr arrasa en los Premios BAFTA 2026 y se sitúa como la favorita de cara a los Premios Oscar. ¿Habrá sorpresa...?
Los Premios BAFTA 2026 han celebrado su gala este domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha entregad sus galardones al mejor cine del año.
La gala supone una interesante antesala de cara a los Premios Oscar 2026, que tendrán lugar el 15 de marzo. España era candidata a un galardón, pues Sirat de Oliver Laxe estaba nominada a Mejor película en habla no inglesa. Sin embargo, Valor sentimental se ha hecho con el premio.
Por número de premios, las películas ganadoras de los Premios BAFTA 2026 son: Una batalla tras otra (6), Los pecadores (3), Hamnet (2), Incontrolable (I Swear) (3), Frankenstein (3) y Valor sentimental (1).
A continuación, repasa la lista completa de ganadores a todas las categorías de los Premios BAFTA 2026:
Mejor película
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra(GANADORA)
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor película británica
- 28 años después
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Loca por él
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet (GANADORA)
- Incontrolable (I Swear)
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor dirección
- Yorgos Lanthimos – Bugonia
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (GANADOR)
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Ryan Coogler – Los pecadores
Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet (GANADORA)
- Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson – Song Sung Blue (canción para dos)
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor
- Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear) (GANADOR)
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Los pecadores
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz secundaria
- Odessa A'zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Wunmi Mosaku – Los pecadores (GANADORA)
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
- Emily Watson – Hamnet
Mejor actor secundario
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – Incontrolable (I Swear)
- Sean Penn – Una batalla tras otra (GANADOR)
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor casting
- Incontrolable (I Swear) (GANADOR)
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion original
- Incontrolable (I Swear)
- Marty Supreme
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores (GANADOR)
Mejor guion adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Una batalla tras otra (GANADOR)
- Pillion
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra (GANADORA)
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor montaje
- F1: La película
- Una casa llena de dinamita
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra (GANADOR)
- Los pecadores
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores (GANADORA)
Mejor diseño de producción
- Frankenstein (GANADOR)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein (GANADOR)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Wicked: Parte II
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein (GANADORES)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Wicked: Parte II
Mejor sonido
- F1: La película (GANADOR)
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Warfare: Tiempo de guerra
Mejores efectos especiales visuales
- Avatar: Fuego y ceniza (GANADORES)
- F1: La película
- Frankenstein
- Cómo entrenar a tu dragón
- Laberinto en llamas
Mejor película de habla no inglesa
- Un simple accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental (GANADORA)
- Sirat
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Elio
- Little Amélie
- Zootrópolis 2 (GANADORA)
Mejor película familiar
- Arco
- Boong (GANADORA)
- Lilo y Stitch
- Zootrópolis 2
Mejor documental
- 2000 metros hasta Andriivka
- Apocalipsis en los trópicos
- Cover-Up: Un periodista en las trincheras
- Mr. Nobody contra Putin (GANADOR)
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis (GANADOR)
- Welcome Home Freckles
Mejor cortometraje de animación
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise (GANADOR)
Mejor debut de un escritor, director o productor británico
- The Ceremony
- La sombra de mi padre (GANADOR)
- Pillion
- A Want in Her
- Wasteman
Premio Rising Star (Estrella emergente)
- Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear) (GANADOR)
- Miles Caton – Los pecadores
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Archie Madekwe – Lurker
- Posy Sterling – Lollipop