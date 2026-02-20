La Sonrisa De Julia estrena 'Enemigo': "Después de siete años teníamos que ofrecer algo distinto"

La Sonrisa de Julia está de regreso con Enemigo, su séptimo álbum de estudio que llega tras ocho años sin publicar ningún trabajo.

La banda tenía claro que solo iban a meterse en el estudio si tenían algo nuevo que ofrecer a sus fans, ha contado Marcos Cao a Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales. El vocalista y compositor ha venido como representante del grupo para hablar de esta nueva etapa y, antes de empezar la charla, ha explicado la ausencia de sus compañeros, profesores como él que están aprovechando las vacaciones escolares que ha habido esta semana en Cantabria.

La primera pregunta, y casi obligada, la ha hecho Nacho García: ¿Quién es el Enemigo?

"Buena pregunta", ha apuntado Cao para luego dar la explicación: "Nosotros nos hemos gastado una pasta en hacer el vinilo que es un material que es reflectante, una especie de espejo difuso. Cuando coges el disco te ves a ti mismo pero un poco difuso. El estribillo acaba Cuesta tanto | Ser solo tú mismo | Sin caer | En la trampa | De creerse el espejismo". El Enemigo, en cierto modo, somos nosotros.

"Tiene que ver con un Caballo de Troya", ha seguido. "Hemos abierto las puertas al Caballo de Troya de los algoritmos y de las redes sociales y nos estamos creyendo muchísimas verdades que llevan a consecuencias un poco complicadas, que llevan a mucha ansiedad, mucha depresión y creo que tiene que ver con creernos muchas cosas", ha dicho el músico y profesor de filosofía. "Sin darnos cuenta en el día a día nos creemos que soy solo lo que produzco, lo que proyecto a los demás... Y no digo que no sea cierto, sino que creo que tiene consecuencias en la salud y en la vida".

No fue una necesidad lo que dio origen a este disco. Pese a los ocho años alejados del estudio, La Sonrisa de Julia tenía muy claro que no necesitaba producir discos ni salir de gira para vivir. "Precisamente porque somos profes", ha apuntado Marcos que ha derrochando optimismo y buen rollo durante la entrevista.

"Nosotros nos tuvimos que plantear si queríamos seguir siendo músicos", ha explicado el músico que celebró 20 años con La Sonrisa de Julia en 2022. "Empezamos en 2002 y hacer música no tenía nada que ver con lo que se supone que es ahora. Y a nosotros no nos gusta producir material audiovisual todo el día, es agotador para alguien de mi edad", ha continuado sobre el debate que se plantearon y en el que llegaron a una conclusión. "Decidimos seguir pero a nuestro ritmo".

"Enemigo surgió cuando por fin hay una canción, que es A Tiempo, que habla sobre un proceso precioso pero que las estrofas son duras y el estribillo habla de lo que conseguí después de ese proceso y todas las canciones pivotan alrededor. Y Enemigo, para mí es importante llamarlo así, porque no se llega a ese lugar del que habla A Tiempo sin pasar, sin enfrentarte a ciertas cosas".

"Necesitaba una canción que hablara de nuestra nueva etapa", ha añadido después de escuchar esta canción sobre por qué la canción marca el inicio de este disco. "Yo tenía muchas canciones pero no tenía una canción que dijera esto sí representa musicalmente una nueva etapa. Después de siete años teníamos que ofrecer algo distinto. Una mañana iba paseando con mi perro y me vino la canción, llegué a casa llamé a mis compañeros y le dije La tengo. Esta fue la canción bandera o el timón sobre la que giran los demás".

El disco llega con una gira de salas por seis ciudades que llevará a la banda a recorrer España y a vivir de nuevo una sensación única.

"Lo que más me gusta de tocar con mis compañeros de La Sonrisa de Julia es una sensación que no tengo con nadie más", ha apuntado Cao al recordar cómo fueron los conciertos de la gira aniversario. "Es una sensación de libertad absoluta cuando tu ego se disuelve en un proyecto común. No importa si tocas bien o cantas bien, lo que importa es el proyecto común. Es una complicidad brutal, yo le llamo ser atracadores de bancos".

El proyecto de Marcos Cao con Carlos Ares

Esto le pasa también con Carlos Ares, al que se unió en 2022 y con quien tiene una gran complicidad.

"Me llevo muy bien con Carlos, para mí es un hermano. Me llevo 20 años y hay poca gente con la que tenga tanta complicidad", ha dicho sobre el cantante, con quien disfruta los conciertos al máximo.

Los conciertos junto a su banda son como un proceso meditativo lleno de diversión. "Empezamos a tocar y lo que más nos gusta es no pensar en nada", ha dicho sobre los shows que dicen que son como una meditación de hora y media en la que se ríen muchísimo.

Cuando arrancó el proyecto de Carlos Ares, Marcos era el veterano y relativizaba los nervios. "Ahora se mueven mucho más y ahora yo aprendo mucho de Carlos", ha dicho . "Yo bailaba mucho, me movía mucho, y ellos han ido cogiendo confianza y se mueven más que yo".

"Es muy bonito ver crecer a esta banda. Carlos es un genio como artista pero como persona es mucho más", ha dicho como despedida antes de jugar al Juego del enemigo con Nacho y Lala.