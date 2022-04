De Ariana Abecasis a Kora: los cuatro descubrimientos musicales de Alba Reche

Alba Reche fue una de las protagonistas del especial Cuerpos especiales que pudiste escuchar el viernes 1 de abril en la radio. Allí nos descubrió artistas emergentes de la Comunidad Valenciana a los que seguir la pista y pinchó su nueva canción, No cambies tu andar, que salió a plataformas el mismo día 1.

Este martes ha vuelto al estudio para sumar novedades a Europop, su playlist de descubrimientos musicales. Esta vez ha venido con una propuesta variada para todos los gustos. Desde Kora a Roy Borland.

¡Dale a play y disfruta de las novedades musicales!

'Nada de tipo', de Ariana Abecasis

Ariana Abecasis evoca dos imágenes a Alba Reche: una negra con una katana, portada de Nada te pido, y una foto blanca cubierta de pétalos, portada de su último trabajo

En su proyecto Un mundo onírico fusiona el trap con la música latina y la electrónica.

'Como si nada', de Kora

Dice Eva Soriano que esta canción tiene como gotitas. "Me gusta", le responde Alba Reche, que descubrió a Kora en 2019 con su 01-EP del que le llamó la atención su fotografía. Luego descubrió Paciencia y se dio cuenta de que le gustaba.

De su mini EP Elixir destacaría Bajo cielo y de su trabajo en general, que es autodidacta y produce sus propias canciones. "¡Viva las mujeres productoras!".

[[H3:'Miel', de Roy Borland]

Miel es una especie de bolero de Roy Borland, una de las mayores promesas españolas de la música.

Se abrió camino en el mainstream con Dos X Tres. De familia de músicos, tiene aromas de folk, jazz y tradición.

'Matrix', de Nailuj & Mynameislobo

Esto es Matrix y la descripción de Nailuj es "hacerte todas mis partes hasta las que no te puedo decir".

Un tema oscuro, electrónico y ecléctico que sigue la línea marcada por sus trabajos anteriores. Esta vez cuenta con el productor malagueño My name is lobo, con 15 años de experiencia como DJ, ocho como productor musical y un salto de la electrónica al género urbano.