Bárbara Rey recita a Eva Soriano su famosa declaración de amor a Chelo García-Cortés

Momentazo este martes en Cuerpos especiales. Bárbara Rey ha visitado el morning de Europa FM y ha terminado la entrevista cumpliendo el sueño de Eva Soriano.

La vedette, que acudió a hablar de Cristo y Rey, la serie de Atresmedia Premium que aborda su relación con el domador Ángel Cristo, se ha despedido declarando su amor a la presentadora, y lo ha hecho utilizando las mismas palabras que empleó en su día con Chelo García-Cortés en un programa de televisión. De historia de la tele a historia de la radio.

"Tú y yo, Eva, y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres... porque habría sido mucho más feliz. Eva, tú y yo hemos tenido una mañana de amor", ha recitado la actriz.

La noche de amor de Bárbara y Chelo

La declaración de Bárbara Rey a Eva Soriano bebe de la declaración que hizo Bárbara Rey a Chelo García-Cortés el 18 de noviembre de 2011 en un programa de televisión.

Tras enfrentarse a las preguntas del polígrafo, Bárbara Rey confirmó su encuentro sexual con la periodista con estas palabras. "Aunque para las personas con las que tú has estado y yo he estado hayamos sido dos hermanas y dos amigas del alma, un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre tú y yo iría a la tumba contigo y conmigo. Y es verdad. El polígrafo no miente. Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche de amor", aseguró.

Los detalles de cómo transcurrió esa noche los dio en ese mismo programa. "Fue una cosa que surgió, porque no pensamos en ningún momento que ocurriría eso. Ella se quedaba en mi casa, yo vine de trabajar y surgió", contó la vedette, que también explicó por qué no había ido adelante la relación.

"Hablamos de todo y me di cuenta de que no era mi camino. Me encontraba bien con ella pero era un amor fraternal que no podía llegar a otra cosa".