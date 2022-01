Beret: "Cuando estoy en un hotel después de un concierto es cuando lloro"

Beret presenta El día menos pensado, es la primera canción de su segundo disco cuyo lanzamiento coincide con la gira Prisma Tour del primero. "Tenemos fechas hasta 2023".

La pandemia le está obligando a retrasar bolos. Su concierto en el Wizink Center de Madrid tuvo que cambiar de fecha cuatro veces. Ya estaba deseando que llegase.

Fue el 4 de enero y fue un auténtico subidón. Con sold out y el público entregado, ¿se emocionó Beret? ¿Se le escapó alguna lagrimilla?

"Me he dado cuenta de que soy de sentirlo después, cuando estoy en el hotel, cuando ya ha pasado todo lo gordo, es cuando yo lloro", ha contado Beret, que contó con tres invitados de excepción: Lola Índigo, Lerica y Melendi.

Lo de Melendi, con quien cantó Desde cero, fue una sorpresa. "Me había dicho que no podía venir, que estaba en Asturias, y apareció en las pruebas. Yo estaba alucinando".

La otra sorpresa se la dio Lola Índigo que apareció con una boina y puso: "Solamente por lo que llevo en la cabeza tendréis que saber con quien voy a cantar". Solo algunos saben el guiño: Beret es boina en inglés.

Los tatuajes de Beret

La entrevista de Bert coincide en pleno estreno. El cantante sevillano se acaba de hacer un tatuaje de un tigre en una mano.

"Me gusta hacerme cada dos por tres tatus, pero poco a poco. En la mano duele una jartá", dice sobre su nuevo dibujo, que lleva a una pregunta: ¿qué significa?

"De todos los tatus que tengo es el único que no tiene significado", ríe.

El que tiene historia es el Bless del brazo derecho. "Me lo hice con 14 años en casa de un chaval que no sabía tatuar. Me lo repasó 17 veces. Bless es una palabra que, obviando que significa bendecir, es por una frase que decíamos nosotros de pequeños que estábamos muy viciados al reggae y cuando teníamos un momento de paz, un momento para recordar, siempre poníamos en los mensajes Bless", cuenta.

Cuánto mide y cuánto cobra Beret

La entrevista de Beret ha terminado con un juego de Google y dos revelaciones: cuánto cobra y cuánto mide Beret, dos de las preguntas más frecuentes en torno al cantante.

Mide 1,81 metros y cobra según donde actúe. "Si voy a tu pueblo, unos sandwiches de atún; sino, una botellita de Bombay".