Berto Romero y Andreu Buenafuente reflexionan sobre lo paranormal: "Iker Jiménez es icónico, como el Primark"

Los padrinos honoríficos del programa nos visitan por fin. Pero todo por interés; han venido a presentar la nueva serie de misterio escrita por Berto Romero, El otro lado , que se estrena este noviembre y que protagoniza junto a su partner in crime, Andreu Buenafuente . Una entrevista llena de misterio, comedia, terror y horóscopo, claro.

16 preguntas llenas de ideas interesantes y una realidad: tener a Berto Romero y Andreu Buenfuente en Cuerpos especiales es como hacer una reunión de primos, así que de entrevista al uso, nada.

Los padrinos honoríficos del programa han venido a vernos por fin y su entrevista ha marcado un nuevo hito en el programa, porque se han llevado nada más y nada menos que una taquilla, un premio que solo se le brinda a aquellos entrevistados que han venido al antimorning al menos cinco veces. Ellos con una, gol. "Cinco veces no vamos a venir", apunta Andreu, y menos, después del problemilla técnico de este miércoles: no teníamos funcionando ninguna máquina que pudiera imprimir las caras de los dos cómicos para pegarlas en dicha taquilla, como manda la tradición.

'El otro lado', la nueva serie de Berto Romero y Andreu Buenafuente

Este par de dos no ha venido de casualidad. Tenía un cometido: presentar la nueva serie de misterio que protagonizan, El otro lado, escrita de cabo a rabo por el propio Berto Romero. Seis capítulos de media hora que se estrenarán semanalmente, a partir del próximo jueves 23 de noviembre en Movistar Plus+.

Una producción de misterio que mezcla lo mejor de la comedia negra y el terror negro. No es fácil encontrar ese tono. "Yo lo tenía muy claro, dado que la he escrito yo. Se la explicamos a Andreu y lo acabó entendiendo porque es muy listo", explica el humilde de Romero.

Pero Buenafuente se sincera: "Primero no, hay que reconocerlo, estamos entre amigos. Yo decía: 'pero qué es, ¿comedia de terror?' Y él: 'que sí, que sí', ahí con la perra, y yo ¿pero cómo puede ser? O es comedia con sustos o te cagas con alivio. Pues no, está muy equilibrado", reconoce el presentador catalán.

Ahora, entre risas y sustos, tonterías las justas. "No te podías salir del carril, a la que te querías poner un poquito... ¿y si mi personaje hace esto?', Bero me decía: 'noo, no, va a hacer lo que está escrito", explica con detalle Buenafuente.

El otro lado | Tráiler Oficial | Movistar Plus+

En la serie, Nacho Nieto es un periodista especializado en lo paranormal y está pasando por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida con una nueva compañía: el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años. En ese momento se cruza en su vida un el caso paranormal más importante de los últimos años.

El protagonista atraviesa una crisis de la mediana edad, ¿es esto un reflejo de lo que le pasa en la vida real a nuestro padrino? "Está pasando, pero en la vida real me da un poco igual, porque tampoco puedo hacer nada", asume derrotado el cómico. Cumple 49 años este 17 de noviembre y su voz emite las mismas ganas de vivir que una roca.

No es la primera vez que los coprotagonistas interpretan a personajes relacionados con lo paranormal. Que nadie se olvide de las imitaciones del dúo a Iker Jiménez. "Es de primero de imitación, tiene muy bien imitar", reconoce Andreu. "Es icónico, un icono absoluto. Es como el Primark, todo el mundo puede ir, todo el mundo va a veces", aclara Berto.

Quien no se decida próximamente frente a la pantalla y no sepa elegir entre un true crime o una comedia, aquí tiene lo que buscaba.