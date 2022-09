Berto Romero: "Eva Soriano me mando un mensaje que ponía "tremenda basura sois", con una foto de Roberto Leal"

En el arranque de la segunda temporada de Cuerpos especiales tuvimos el honor de recibir, por tercera vez, a Roberto Leal. Y un invitado tan fiel no podía recibir otro nombramiento que el del padrino de Cuerpos especiales, título que hasta ahora caía en Berto Romero.

Por supuesto, Berto no se ha quedado cruzado de brazos ante esta faltada de Eva Soriano e Iggy Rubín y ha llamado al programa. Frente a las acusaciones de su ausencia en la primera temporada, Berto quiere dejar algunos puntos claros: "Vosotros creéis que un padrino es como el de los niños pequeños, que te trae regalos por Pascua y por tu cumpleaños".

"No. El padrino cede parte de su fama, de su prestigio, para dar una especie de sello al programa, nada más. Y vosotros solo habláis de regalos", ha añadido.

El mensaje de Eva Soriano a Berto Romero // Europa FM

Pero Eva e Iggy no se han amedrentado ante el discurso de Berto Romero, le han reprochado que no haya pasado por el plató ni una sola vez. Además, Berto ha desvelado el mensaje que recibió de Eva Soriano con una foto de Roberto Leal con la fase "Tremenda basura sois". "Y me dice la amiga, 'hombre, es que él nos ha compuesto una canción", haciendo referencia al tema que cantaron a dúo Roberto y Eva en el primer programa de la temporada.

"Y además, Andreu (Buenafuente) nos regaló camisetas", continúa Berto, reproduciendo el mensaje de Eva, a lo que responde: "Ahí voy yo. Si ya me habíais sustituido por Andreu, ¿qué hacéis llamándome a mí a las nueve de la mañana? Llamad a Andreu. Entiendo que no lo llaméis, porque a esa edad un telefonazo se lo puede llevar por delante, pero a mí dejadme en paz".

Pero a pesar de las suplicas de Berto para que lo dejen tranquilo, Eva e Iggy lo han despedido adelantándole que lo van a seguir llamando cuando quieran.