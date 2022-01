Berto Romero: "Me vuelve loco cuando Eva Soriano canta"

En Cuerpos especiales estamos de celebración y hemos llamado a nuestro padrino para que se una a la fiesta. El morning de Europa FM cumple 100 programas y Eva Soriano e Iggy Rubín le han pegado un toque a Berto Romero, que ya estuvo en el programa 1 del 30 de agosto de 2021.

"No lo he escuchado... Nunca", dijo entre risas al empezar la llamada. "Yo no sabía al adquirir el compromiso que tenía que escucharlo, en ningún momento se comentó". Lo justifica diciendo que esto es "una prueba de la extrema confianza" que tiene en los presentadores.

Berto Romero tiene una respuesta para todo

No ser un oyente fiel, no quiere decir que no tenga tablas para responder a cualquier pregunta del programa: "Si no os hubiera dicho que no lo he escuchado, podría pasar perfectamente. No os hubierais dado cuenta, como un mago".

Si le preguntan a Berto por su sección favorita tiene una buena respuesta: "Cuando Eva canta, ajustando el tono regular, a mí eso me hace mucha gracia", dice sobre su sección favorita del programa. "Es muy fresca, me gusta mucho". ¿Y por su entrevista? "Cuando Valeria Ros fue de invitada y lo hizo tan bien que pasó a ser colaboradora".

"Tengo un petardo para acabar", avisó ante de terminar. "Cuando me llamaron ayer para los 100 programas estaba convencido de que llevabais un año. Al director se le escapó lo de los 100 programas, sino hubiese entrado aquí pensando que llevabais un año". "Lo mismo que no he escuchado el programa, no hice el cálculo".

Con una entrevista así, imposible no hacer una reflexión como la de Eva: "Eres el mejor padrino de la historia. Estás ahí pero nunca nos haces caso".