Miguel Gila se merece un homenaje y lo va a tener. El martes 9 de noviembres se estrena Todo es Gila, una sucesión de los mejores monólogos del cómico interpretados por los cómicos de hoy.

Ana Morgade, Arturo Valls, Dani Rovira, Joquín Reyes, Victoria Martín, Pantomima Full, Carolina Iglesias... y también Valeria Ros y JJ Vaquero.

Los dos humoristas han visitado este jueves Cuerpos especiales y se ha vivido un momento único. ¡Eva Soriano ha fichado en directo a Valeria Ros! La cómica se une al equipo el mismo día del estreno en el teatro.

"Me muero de ilusión, ¿qué tendría que hacer? ¿Como Miguel Maldonado?", ha dicho entre risas.

El reto de ser Miguel Gila

¿Cómo afrontar el reto de meterse en la piel del cómico español por excelencia?

"Se dice que sí con mucha ilusión, y ahora tienes un marrón, que es: hay que actualizar un poco el monólogo como hubiera hecho él para hacer un poco el monólogo en esta época, pero tú no eres él. Entonces tenemos que escribir nosotros lo que falta", dice JJ Vaquero, sobre este homenaje que se hará en el Teatro Nuevo Alcalá.

No es exactamente así, al menos eso día Valeria. "Cuenta la verdad. No había que reescribir. Creo que los dos somos los únicos que hemos currado. A mí me han llegado a decir, muy guay el monólogo pero igual no saben que es Gila".

"Pero es que yo para estar un poco en mi zona de alcanfor, como diría Gila, necesitaba llevármelo... Yo tenía que hacer las fiestas de los pueblos y he pedido permiso para hacer las fiestas de los barrios. He cambiado Indalecio por el Johnny y Margarita por la Vane"

Todo es Gila es un homenaje por el 20º aniversario de la muerte de Gila. La pregunta es obligada: ¿cómo os gustaría a vosotros que os recordasen?. Las respuestas son disparatadas.

"Al final no salió más", se ríe Valeria Ros. "Si muriese ahora lo mío no sería una muerte, sería un simpa", añade Vaquero.

Valeria Ros no quiso pasar por alto la oportunidad de hablar de lo mejor de Gila: "Lo guay de Gila es que en un momento en que toda España estaba dividida supo aprovechar para hacer su humor".

El homenaje de El Kanka a Gila

El espectáculo termina con El Kanka, que cierra el show con una canción hecha para el espectáculo.

Se llama El Enemigo, una de las frases más repetidas de Gila. "Es lo mejor del show. Me han pasado trocitos pero es superconfidencial", confiesa Ros.

El test del teléfono

Si hay algo que se asocia con Gila es el teléfono negro de rosca, pero eso ya no se lleva. Ahora se llevan los WhatsApps, de ahí el test al que se han tenido que enfrentar JJ Vaquero y Valeria Rosa.

¿Qué foto tenéis de perfil?

Valeria Ros: Me he puesto esta que me veo mona. Estoy en las gradas numeradas. Estoy tapando el 9 de 19 y solo se ve el 1. Top 1.

JJ Vaquero: ¿Os vale el salvapantallas del ordenador? Tengo a Ayuso. Sólo lo abro para escribir comedia y Ayuso me parece un trampolín.

¿Cuál fue el último mensaje que mandaste anoche?

Valeria Ros: "Mando mensajes y como no me contestan lo borro. Mando mensajes y luego hago contacto cero. Un mes sin que sepan nada de mí".

JJ Vaquero: "He dormido en casa de Iñaki Urrutia. Le he pedido el móvil y le he mandado un mensaje a mi mujer. Le he puesto 'mi casa está donde estás tu...' Es una canción de Marea".

¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp que tienes con tu familia?

Valeria Ros: Ros

JJ Vaquero: Erizo. Es una palabra muy de nuestra familia. Mi primo se llama el Erizo, que es el padrino de mi hija Aitana, dicen que si tú te mueres, el padrino se encarga de tu hija y si yo me muero es por culpa de él.