EN 'CUERPOS ESPECIALES'
Bertus dedica su review a los seguros del hogar por una avería en su casa
Bertus retrocede a hace dos lunes en su review porque le empezó a salir agua de debajo de la encimera en su casa de alquiler, y es un proceso largo. "Aparecieron los fontaneros de improviso en mi cocina", ha insistido el colaborador en Cuerpos especiales. Los profesionales quitaban muebles mientras él limpiaba. Después de dejarlo todo "manga por hombro" porque la avería no era de su competencia, resultó que era el lavavajillas, que estaba roto. Su casero llamó a un fontanero que le dio largas hasta que finalmente se lo arregló. "Un tubo de goma es lo que no cubría el seguro", concluye. Las gestiones reciben cero "estrellitas Morente" por parte de Bertus.