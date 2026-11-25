'El zorro plateado' aterriza de nuevo en Cuerpos especiales para hablar de la nueva versión de su canción Quemas , creada para la serie Reina Roja . Y el coruñés ha adelantado cómo será probablemente un doble disco de canciones suyas reinterpretadas para 2027, además de recordar cómo fue componer el himno para su equipo de fútbol.

Xoel López vuelve a Cuerpos especiales. 'El zorro plateado' ya se ha convertido en su mote común, después de que se lo pusiera Eva Soriano,

El artista se pega el madrugón para hablar de la nueva versión de su canción Quemas, banda sonora de la serie Reina Roja. "Cuanto más simples son las canciones más me duran en el tiempo", ha explicado el invitado, que disfruta mucho de este tema. También le pasa con temas como Que no, que no han envejecido para él.

Quemas suena en la serie "en un momento cumbre": "Suena entera, algo que casi no pasa. Y funciona como un videoclip con los protagonistas", ha detallado el cantante.

La colaboración con la serie surgió porque le llamaron directamente. "Se trata del tercer remake de la canción, uno más y la quemamos".

Un proyecto de reinterpretaciones

La nueva versión Quemas es solo el comienzo de algo más grande. "Es el comienzo de un nuevo proyecto que vendrá el año que viene, rehacer canciones de toda mi carrera", ha detallado. 'El zorro plateado' ha explicado que remodelará 30 o 40 canciones, y ya ha empezado a hacerlo. Y probablemente saquen dos discos con este proyecto.

Para esta nueva Quemas hizo "muy pocos cambios". "A veces producir una canción es como cocinar", ha bromeado el invitado.

El artista disfruta llegar a nuevas generaciones, porque él también vivió con intensidad la música que escuchaban sus padres "pero no había internet" para expresarlo.

Iván Ferreiro empieza su gira con Oniria popular el 22 de febrero, pasando por ciudades como Valencia, Santiago de Compostela y Sevilla, de momento solo hasta marzo. El artista ha contado que en estos conciertos cantará el disco completo.

Así creó el himno del depor

Como coruñés, Xoel López ha tenido el honor de hacer el himno del Real Deportivo de A Coruña de fútbol. "En mi caso el depor es mi relación directa con la ciudad, con la infancia", ha confesado en el anti-morning show, recordando cómo ver el estadio de Riazor cada vez que volvía a la ciudad le devolvía a casa.

"El día que me lo propusieron escribí la letra por la noche, porque todo lo que fuera esperar iba a ser peor", ha desvelado el artista sobre la letra del himno de su equipo.