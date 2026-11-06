TRES ESTRELLISTAS MORENTE

La review de Bertus de la crisis de la mediana edad

Bertus acaba de cumplir 39 años y hoy le dedica la sección de Cuerpos especiales a la crisis de la mediana edad. El día después de soplar velas, al cómico le dio ciática y de ahí para abajo. ¡Que nadie diga que los 39 son los nuevos 20! Salir por la noche, ya no. Ahora llega el tardeo. Porque queremos seguir ahí, ronear pero acostarnos pronto porque al día siguiente hay pádel, ciclismo o crossfit, para los que conservan las rodillas. No se está tan mal y Bertus le da tres estrellitas morentes a hacerse mayor. Porque la edad es solo un número y lo más importante es seguir cumpliendo años.