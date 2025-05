La canción de Diego Arroyo con la que se identificarán todos los alérgicos

"Me lloran los ojos. Tengo mocos. Y conjuntivitis. Hay numerosas cosas que no puedo comer. Tengo alergia. Una almeja puede matarme. Soy hiperalérgico".

Diego Arroyo no está viviendo su mejor época. El cantante de Veintiuno atraviesa esos dos meses del año en la que no le sabe nada ni le huele nada. "Un promotor me invitó a cenar después de un concierto en un restaurante Estrella Michelín de 400 euros el menú. Yo sé que me he comido un menú de 400 euros porque vi la carta, pero soy incapaz de deciros a que sabe un menú estrella Michelín porque fue en mayo", ha contado a Eva Soriano y Nacho García antes de dar paso a su nueva canción, un tema para los alérgicos en la que colabora con Omar Invitados.

El Blues de la Alergia, de Diego Arroyo y Omar Cuerpos

Si me encuentras

Y no paro de llorar

No es por un amor perdido

Ni una muerte familiar

Llevo dos meses y medio

Sin dejar de estornudar

Tú me miras

Te doy asco es la verdad

Con los ojos rojos sangre

Y tú crees que es de fumar

Ya no me quedan pañuelos

Pues la manga va a jugar

Tengo ronchas del tamaño de Albacete

Por tocar a un labrador

Me salió conjuntivitis

Con tan solo acariciarle el lomo

Me hice un reel por ir de chulo

Y lo estoy pagando en mocos

Me muero

Voy al centro de salud

Dicen 'chico, no vi a nadie

Que estornude como tú'

Oigo tanto la palabra

Que respondo por Jesús

Esa vieira que te encanta

Para mí es una condena a muerte

Puede asesinarme un ficus

Solo por polinizarme fuerte

Los bultos de mis bolsillos son cleanex

No es que me alegre de verte.