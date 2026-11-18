PROBLEMAS MÍNIMOS

Carmen Romero sabe cuándo es el momento de dejar de seguir al ex de tu amiga

Carmen Romero tiene la respuesta para esos problemas mínimos del primer mundo y que nos suponen a veces auténticos quebraderos de cabeza. ¿Cuándo dejar de seguir al ex de tu amiga? La cómica tiene la solución: "En cuanto te enteres de que es su ex". En ese momento aprovechas el dedo acusador y zanjas el asunto. Porque, que quede clara, él/ella no es tu amigo/a, puede serlo durante un tiempo pero de ahí a que dentro de dos años siga viendo tus historias.... La otra opción es hacerlo antes de que tu amiga sepa que es su ex y así avanzas el siguiente capítulo de la historia de tu amiga. ¿Arriesgado? Sí. Pero ¿a quién no le gustan las emociones?