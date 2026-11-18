Karol G y Paulina Rubio, en el escenario de Estadio GNP Seguros de CDMX | X

Karol G quiso sorprender en su último concierto en CDMX y lo consiguió con creces. La cantante colombiana se despidió este martes de México, después de tener que retrasar el concierto previsto para el domingo 15 por un problema de salud, y lo hizo acompañada de Paulina Rubio.

La Chica Dorada se subió al escenario del Estadio GNP Seguros de Ciudad de México para acompañar a las de Medellín interpretando tres canciones de su repertorio.

El Último Adiós fue uno de los tres temas elegidos por la pareja artística al que siguieron otros dos éxitos de la mexicana.

Karol G y Paulina Rubio cantaron también Yo No Soy Esa Mujer y se despidieron con el hit Ni Una Sola Palabra, en el que el público se dejó la voz.

La nostalgia se desató en el estadio y las dos cantantes se despidieron mostrándose admiración mutua.

"Una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor... Tu padre, tu familia, me recuerda a mi verdad, a mi México, a mi fortuna que son todo nuestro público, muchísimas gracias por invitarme hoy. Te amo", le dijo una emocionada Paulina Rubio a Karol G antes de dejar el escenario.

La aparición de Paulina Rubio fue toda una sorpresa para el público, que no había apostado en las quinielas por su nombre como última invitada de Karol G en México.

En las dos noches anteriores en CDMX, la cantante había estado con Thalía y Belinda y muchos apostaban por que esta repetiría en la despedida.