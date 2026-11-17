Así funcionan las entradas

Una vez compradas las entradas, ¡ojo! Son entradas móviles, por lo que no estarán disponibles para descargarlas hasta antes del concierto.

El día del concierto, las entradas serán escaneadas directamente descargadas a través de app/web en tu móvil. No serán válidas entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla y/o imagen.