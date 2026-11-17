La venta de entradas de 'La gira de la MKT' de Estopa, en directo: nuevas fechas, plano del escenario y precios
Estopa tiene un ambicioso tour de estadios por delante, La gira de la MKT, para presentar su nuevo disco La Maketa (con estreno el 20 de noviembre). Y este martes 17 de noviembre abre la venta de entradas general a las 22:22 horas, por lo que en Europa FM te contamos en directo todo lo relacionado con las fechas y ciudades de los conciertos, los precios, los tipos de entrada y la cola virtual.
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Nuevas fechas anunciadas
Dada la alta demanda, Estopa añade tres nuevos conciertos a La gira de la MKT:
- 8 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid
- 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona
- 11 de junio en el Estadio Ciutat de València de Valencia
La demanda de los conciertos de Estopa
Según los datos de El Hormiguero, que tienen en directo a Estopa como invitados, así van las colas para comprar entradas de Estopa en las distintas ciudades:
- 75.000 personas en Barcelona
- 35.000 personas en Valencia
- 25.000 personas en Sevilla
- 75.000 personas en Madrid
¡Vaya demanda!
¡Todavía quedan entradas para ver a Estopa!
En el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los fans pueden todavía conseguir entradas de Estopa según muestra el mapa de localidades.
¡Ya está en marcha la cola virtual!
La cola virtual para los conciertos de Estopa ya está en marcha, y cada concierto (Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid )tiene su propia espera. ¡Suerte!
¡Comienza la venta!
Comienza la venta general de entradas para La gira de la MKT, ¡suerte con tu lugar en la cola virtual y no te demores mucho una vez accedas a la compra!
Así funcionan las entradas
Una vez compradas las entradas, ¡ojo! Son entradas móviles, por lo que no estarán disponibles para descargarlas hasta antes del concierto.
El día del concierto, las entradas serán escaneadas directamente descargadas a través de app/web en tu móvil. No serán válidas entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla y/o imagen.
La sala de espera, abierta
La sala de espera se ha abierto a las 21:50 horas, y como se espera una gran demanda en la venta, se recomienda esperar con calma a las 22:22 ya en la web. Sin embargo, tu llegada a la sala de espera no determina tu puesto en la cola virtual, pues este es completamente aleatorio.
El plano de 'La gira de la MKT'
Ticketmaster ha compartido el plano del estadio durante el concierto de Estopa en el Riyadh Air metropolitano de Madrid, y se espera que cada estadio en el que los hermanos Muñoz aterricen tengan una división de entradas similar.
En cuanto al escenario, los de Cornellá apuestan por una tarima clásica sin pasarela, pero sí parece que habbrá un escenario secundario.El público que quiera verlos desde la pista tienen la opción de comprar la entrada de la primera mitad o front stage (pista A) o de la segunda (pista B).
Los precios de las entradas
Según Live Nation, estos serán los precios para el concierto que se celebrará en Madrid. En este caso, las entradas también se pueden conseguir desde la web de LiveNation.es o del Riyadh Air Metropolitano.
- Pista A - 84,50 euros
- Pista B - 73,50 euros
- PL1 Grada - 84,50 euros
- PL2 Grada - 73,50 euros
- PL3 Grada - 64,70 euros
- PL4 Grada - 62,50 euros
- PL5 Grada - 57 euros
Cómo y dónde comprar entradas para la gira
Este martes 17 de noviembre a partir de las 22:22 horas tienes una cita con la venta general de entradas de los conciertos de Estopa en 2027. A ella se podrá acceder a través de la página web del dúo, estopa.com, o también por Ticketmaster.
Dado la alta demanda que se espera, se recomienda acceder a la cola virtual la media hora antes que suele abrirse y esperar al comienzo de la compra. Una vez dentro, podrás seleccionar las entradas que prefieras a través del plano o de distintas pestañas.
Las fechas de 'La gira de la MKT'
Estopa ha elegido cuatro ciudades y, por ende, cuatro estadios para llevar al directo La Maketa en 2017, y ellos mismos han dejado claro que no va a haber ninguna ciudad más en este ambicioso tour.
- 12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València
- 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys
- 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja
- 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
En total La gira de la MKT podría acoger a más de 200.000 personas gracias a la capacidad de los estadios que han escogido los hermanos Muñoz.
El impacto de esa 'Maqueta madre'
¿Cómo se filtraron esas canciones que hicieron famosos a José y David? Muchas de ellas han tenido que esperar casi 30 años para que salgan a la luz oficialmente, y José y David nos cuentan a Europa FM quién creen que fue el que filtró esa 'maqueta madre' en 1998: "Un colega, que sospecho quién es… No quiero decir el nombre, pero empieza por A. Un aventajado en nuevas tecnologías. Dijo: 'Tío, me encanta. ¿La puedo grabar?'. Se la grabó en doble pletina, se la llevó y al día siguiente me dijo: 'Tengo un colega informático que la ha subido a Internet'. No le di importancia. Y, al cabo del tiempo, empezó a decir: 'Tío, que esto lo está escuchando la gente, que la gente se hace cintas'".
¡Y ahora sonarán en estadios!
¡Llega la gira de 'La Maketa'!
David y José Muñoz que se hicieron virales gracias a la filtración de su cinta, que pasó de mano en mano en forma de casetes. En 1998, sin pertenecer a ningún sello discográfico, ambos grabaron una cita con casi 30 canciones. Muchas de ellas —Como camarón y Cacho a cacho, por ejemplo— vieron la luz en sus primeros discos, pero otras se quedaron en el olvido... hasta ahora.
El dúo estrena La Maketa en físico el próximo 20 de noviembre con dos discos: uno con 10 canciones regrabadas —siete de la maqueta que nunca se estrenaron y tres inéditas de aquella época—, así como las grabaciones originales de la "maqueta madre", como ellos mismos la definen y de la que nos hablan en una entrevista con Europa FM... ¡Y ahora llega el turno de conseguir entradas para la gira!