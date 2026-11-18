Rosalía recibirá el premio Obra Maestra de la Década de la revista Variety por su álbum LUX, anunció este martes el medio especializado y encargado de organizar nuevamente la gala Hitmakers (creadores de éxitos).

Variety informó que la cantante catalana recibirá el premio Hitmakers Masterpiece of the Decade (Obra Maestra de la Década de los premios Hitmakers) por su "innovador álbum", trabajo por el que esta semana ha conseguido 11 nominaciones a los Premios Grammy.

En la gala, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Los Ángeles, la revista entregará su máximo galardón, el Hitmaker del Año, a RAYE.

La cantante británica lidera las nominaciones de los premios Grammy y compite con Rosalía en la categoría de Álbum del Año.

También aspira a ese galardón Olivia Rodrigo, a quien Variety reconocerá como la Compositora del Año.

La revista también premiará a Sienna Spiro, como la voz visionaria, y a Katseye, como el grupo del año.

Junto al reconocimiento a Rosalía, la revista anunció también que entregará a Hilary Duff el premio al icono generacional, tras su regreso a la música, y a Slayyyter el premio artista revelación del año.

Según explicó la revista, se anunciarán muchos más en las próximas semanas.

Rosalía inaugura con LUX el galardón Obra Maestra de la Década, que no se había entregado hasta ahora.

Antes, Variety sí había entregado el premio de la década a Ellie Goulding (2019), Lana del Rey (2021), el productor Jack Antonoff (2024) y a la compañía de entretenimiento Big Loud (2024).

Hace tres años, Rosalía ya estrenó la categoría Productora del Año en los premios Billboard Women in Music.

El reconocimiento de Variety llega tan solo unos días después de que la cantante catalana ganara seis premios en la gala de los Latin Grammy, donde se llevó el galardón de álbum del año, el tercero de su trayectoria, por 'Lux'; canción del año con 'La Perla'; y mejor álbum alternativo, entre otros.