El estreno de Álvaro Lafuente como actor, en la última película dirigida por Javier Clavo y Javier Ambrossi, ha llevado a Guitarricadelafuente a conocer una faceta que, según ha confesado, quiere seguir explorando.

Su papel en la obra no se ha limitado a dar vida al personaje de Sebastián, sino que, además, el cantante de BABIECA!, junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra), ha creado e interpretado La Nieve, la canción original de la película, que parte como una de las canciones favoritas para ser nominada en la categoría de Mejor canción original en los Premios Oscar 2027.

La Bola Negra sigue llenando salas de cine en Estados Unidos y Guitarricadelafuente ha sido invitado a uno de los programas televisivos más exitosos del país. La invitación de Lafuente en este programa, que se emite en horario diurno, ya ha sido publicada en YouTube.

No es la primera vez que el artista de Benicássim interpreta La Nieve en Estados Unidos, en el mes de octubre le vimos en Los Ángeles durante un evento privado para periodistas y votantes de Hollywood y durante la gala Día de Muertos, celebrada en Universal Studios Backlot Old Pueblo Village.

En la misma entrevista que le hace Jennifer Hudson, Lafuente comenta cómo esa gala en Los Ángeles marcaba el inicio de su paso por el país y cómo acudir como invitado a su programa cerraba ese círculo.

Tras interpretar en vivo La Nieve, Hudson le hizo una entrevista al artista, quien le explicó que su nombre se debe a una fusión entre su apellido y la calle donde creció, que también corresponde a cómo llaman en su tierra a "una guitarra pequeña".

Durante la entrevista, el cantante desveló cómo Los Javis se le acercaron después de uno de sus conciertos para proponerle el papel de Sebastián y cómo él, cuando leyó el papel pensó: "Oh dios mío, este soy yo". Tanto es así que también mencionó cómo esa conexión le facilitó dotar de credibilidad al personaje: "Me hizo enfrentar algo muy profundo y personal dentro de mí que me hizo sentir esto de la manera más genuina posible".

La simpatía del propio Guitarrica con el personaje también se ve reflejada en el proceso de creación de la canción: "No fue hasta casi el último día de rodaje que pude, igual que él en la película, canalizar mi frustración a través de la música y liberarla de alguna manera", ha explicado en el plató.