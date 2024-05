Chenoa y Carlos Latre ponen voz a 'Amigos Imaginarios': "Tenemos que recuperar al niño que tenemos dentro"

El próximo 17 de mayo se estrena Amigos Imaginarios, la película que mezcla acción real y animación y que cuenta con el doblaje de Chenoa y Carlos Latre.

Sus voces dan vida a Blu (Carlos) y Blosson (Chenoa), dos personajes que están hechos a su medida. "Somos tal cual", cuenta el humorista, que tiene que gesticular mucho para dar con el tono de Blu.

La película trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo, un film con el que Chenoa cree que han logrado "hacer que la gente haya recuperado la ilusión", asegura. Cada amigo imaginario tiene un niño, y ese amigo imaginario se queda colgado cuando el niño pasa página y se hace mayor. "Lo más importante es que tenemos que recuperar al niño que tenemos dentro", reflexiona Latre.

"Hemos pasado de tener amigos imaginarios a tener nuestro propio yo, que es el enemigo", mantiene. No es un salto a la edad adulta muy amable.

Cuando les dieron los papeles, ambos sabían que compartirían sala de doblaje pero no lo compartieron. Chenoa, que es muy hermética con sus proyectos, choca con Latre, que es todo lo contrario. "Yo soy como el BOE", bromea. "Yo soy muy buena para guardar secreta, porque soy hermética y porque no me acuerdo", revela la cantante.

Chenoa se lo pasa bomba los jueves y viernes en Tómatelo Menos en Serio, pero también sale de gira en breve con su single Bailar Contigo. Carlos Latre también tiene otros proyectos entre manos. El 26 de junio graba en Madrid un show especial por sus 25 años de carrera que además se emite la misma semana que él empezó.

"Vamos a repasar toda mi carrera con todos los protagonistas, la gente de CQC, Tu Cara Me Suena... También va a venir a cantar Estopa, que empezó el mismo mes que yo. También estamos pendientes de Manolo García y muchos artistas más. Viene Antonio Banderas también... Hay entradas a la venta", cuenta en rigurosísima exclusiva.

