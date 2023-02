Chenoa, sobre la reacción de Agoney ante las disculpas de Aritz Aren: "Me parece muy bien lo que dijo"

Como cada semana, Chenoa comenta la actualidad musical en Cuerpos especiales sin cortarse ni un pelo de lo que opina de cualquier tema.

En mitad de las semifinales del Benidorm Fest, ha sido inevitable preguntarle por el tema. La artista ha querido dejar claro que está contenta por cómo la gente está reaccionando ante gestos y contenidos de odio hacia otras personas.

En concreto, ha hablado de la polémica que ha habido con las declaraciones de Aritz Aren durante una entrevista con Malbert, donde ambos hablaban de Quiero arder, la propuesta de Agoney para aspirara a convertirse en el representante de España en Eurovisión en 2023.

Tanto Aritz como el youtuber la tildaban de "satánica". "Agoney estuvo muy bien diciendo el otro día lo que dijo. Me gustó mucho su actuación, sabéis que soy fan de Agoney".

"Me ha gustado mucho que la gente empiece a hablar y a opinar lo que realmente cree de las críticas que no son críticas. Que son un poco más subiditas de tono y la gente se está posicionando y me parece muy bien que la gente empiece a decir que 'basta ya", ha empezado explicando, para luego dejar claro que es una gran admiradora del trabajo de canario: "Agoney estuvo muy bien diciendo el otro día lo que dijo. Me gustó mucho su actuación, sabéis que soy fan de Agoney".

Agoney responde a las disculpas de Aritz Aren

Aritz Aren ha querido aprovechar la primera semifinal del Benidorm Fest —en la que no ha logrado el pase a la final— para disculparse con Agoney: "Soy una persona que nunca ha tenido el foco puesto siempre en lo que decía. Como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no afectara tanto. Y tampoco soy la mejor persona expresándome, quizá sí que tengo que cuidar más mis palabras. Cuando vi el corte de Malbert yo no lo había percibido así y también me molesto que se viera así. Pedí disculpas".

Tras estas disculpas, Agoney no ha dudado en compartir en su cuenta de Twitter este fragmento de la rueda de prensa, dando toda una lección de respeto y empatía: "Podrán gustar más o menos (como todos) pero estas personas han trabajado para ofrecer un gran espectáculo y lo han conseguido!! El resto, es historia".